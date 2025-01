Κρις Μάρτιν – Ντακότα Τζόνσον: Το ζευγάρι διέψευσε τις φήμες περί χωρισμού με ένα ταξίδι στην Ινδία

Ο Κρις Μάρτιν και η Ντακότα Τζόνσον βρέθηκαν μαζί στην Ινδία. Το ταξίδι του λαμπερού ζευγαριού προέκυψε με αφορμή τη συναυλία των Coldplay στη Βομβάη, στο πλαίσιο της περιοδείας τους «Music of the Spheres».

Το ζευγάρι ξεκίνησε να βγαίνει από το 2017, αλλά χώρισε για λίγο το 2019 και λίγο αργότερα υπήρξαν φήμες για επανασύνδεση. Ο διάσημος τραγουδιστής, 47 ετών, ήταν παντρεμένος με την Πάλτροου για 11 χρόνια προτού ανακοινώσουν τον χωρισμό τους το 2016. Η Τζόνσον δεν έχει παντρευτεί ποτέ, αλλά στο παρελθόν είχε σχέση με τον σαϊεντολόγο Τζόρνταν Μάστερσον και τον Μάθιου Χιτ.

Περπατώντας μαζί χέρι χέρι

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το ταξίδι τους, τους δείχνουν να περπατούν μαζί στην πόλη, ενώ μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη τους δημόσια έξοδος για το 2025. Στα στιγμιότυπα, ο τραγουδιστής των Coldplay εθεάθη να συνομιλεί χαμογελαστός με την ηθοποιό, ενώ της κρατούσε το χέρι. Το ζευγάρι επισκέφτηκε επίσης, τον ναό Babulnath που είναι αφιερωμένος στον θεό Σίβα.

Chris Martin and Dakota Johnson at the Babulnath Mandir in Mumbai. ❤ pic.twitter.com/BMmm07j8z4 — AI Day Trading (@ai_daytrading) January 18, 2025

#Coldplay Chris Martin and Dakota Johnson were spotted at Shri Babulnath Temple, Mumbai offering prayers #ColdplayMumbai [January 17th, 2025]

(Video Courtesy : Instagram) pic.twitter.com/7PYSNeI2qP — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 18, 2025

Οι φήμες για τον χωρισμό

Οι φήμες ξέσπασαν το καλοκαίρι, όταν πηγή του περιβάλλοντος τους ισχυρίστηκε στη Daily Mail ότι το ζευγάρι, που είναι μαζί για περισσότερα από επτά χρόνια, «είχε αποδεχτεί τώρα ότι η σχέση έχει τελειώσει – και είναι καλύτερο να προχωρήσουν».

Μάλιστα, η 34χρονη ηθοποιός απουσίαζε από την sold out καλοκαιρινή ευρωπαϊκή περιοδεία των Coldplay Music of the Spheres. Παράλληλα, η ηθοποιός στις δημόσιες εμφανίσες της δεν φορούσε το δαχτυλίδι αρραβώνων από τον 47χρονο τραγουδιστή των Coldplay όλο το καλοκαίρι.

Η μεγάλη περιοδεία των Coldplay

Επόμενος σταθμός είναι το Ahmedabad της Ινδίας, όπου θα δώσουν δύο συναυλίες. Στη συνέχεια, ακολουθεί η Κίνα και η Νότια Κορέα τον Απρίλιο, πριν επιστρέψουν στις ΗΠΑ στα τέλη του Μαΐου.