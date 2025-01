Πύρινη καταστροφή στην Αργεντινή

Σχεδόν 20.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων καταστράφηκαν και 200 οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους τις τελευταίες ημέρες στην επαρχία Τσουμπούτ, στη νότια Αργεντινή, όπου εκδηλώθηκε μια από τις πρώτες πυρκαγιές του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, με φόντο κύμα ζέστης (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Matias Garay).

Μεταξύ των πολλών μετώπων, το μεγαλύτερο μαίνεται στην περιοχή Επουζέν, 1.750 χιλιόμετρα νότια του Μπουένος Αϊρες, όπου «περίπου 50 σπίτια» έγιναν παρανάλωμα του πυρός, χωρίς πάντως ν’ αναφερθούν θύματα, δήλωσε στον Τύπο ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην επαρχία Τσουμπούτ, ο Ιγνάσιο Τόρες.

Ο αξιωματούχος αναφέρθηκε, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό, σε μερικούς επιπόλαιους τραυματισμούς, «ελαφριά εγκαύματα ανθρώπων που προσπαθούσαν ν’ ανακτήσουν υπάρχοντά τους» και ορισμένων πυροσβεστών, χωρίς πάντως καμιά περίπτωση πιο «σοβαρών» τραυμάτων.

Επειτα από την «εκθετική» εξάπλωση της φωτιάς προχθές Τετάρτη λόγω ισχυρών ριπαίων ανέμων, το μέτωπο αυτό «παρέμενε ενεργό» χθες Πέμπτη αλλά άλλαξε κατεύθυνση, η φωτιά κινείται προς ακατοίκητες περιοχές και οι άνεμοι εξασθένισαν, διευκρίνισε ο επικεφαλής των αρχών της επαρχίας της αργεντίνικης Παταγονίας.

Argentina engulfed by fire.

Volunteers and rescuers are working together to fight fires in Patagonia.

Helicopters deliver water to the most affected areas. Hundreds of local residents were forced to leave their homes and move to temporary shelter. pic.twitter.com/dmuFHhWIK8

— Mats Nilsson (@mazzenilsson) January 16, 2025