«Ας είμαστε όλοι απαλλαγμένοι από τις αρρώστιες»: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Ντέιβιντ Λιντς

«Μου αρέσει το Λος Άντζελες εξαιτίας των φώτων. Το φως με κάνει να νιώθω τόσο καλά, είναι πραγματικά όμορφο. Και είναι αυτό του Λος Άντζελες που σε κάνει να νιώθεις ελεύθερος. Φως και ελευθερία» είχε δηλώσει κάποτε. Δυστυχώς, τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, ο Ντέιβιντ Λιντς θα αναγκαζόταν να εγκαταλείψει το σπίτι του στο Λος Άντζελες, την περιοχή που λάτρεψε, αποθέωσε και έζησε εκεί από το 1970, εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών.

Από το βράδυ της Πέμπτης, ο κόσμος της 7ης Τέχνης έμεινε ακόμα πιο φτωχών, καθώς ο βραβευμένος δημιουργός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών – μόλις τέσσερις ημέρες πριν τα γενέθλιά του.

Ο Ντέιβιντ Λιντς, τους τελευταίους μήνες, είχε κάνει γνωστό σε όλους ότι τα πράγματα με την υγεία του δεν ήταν καλά. «Κυρίες και κύριοι, ναι, έχω εμφύσημα από το πολύχρονο κάπνισμα. Πρέπει να πω ότι απολάμβανα πολύ το κάπνισμα και αγαπώ τον καπνό…» είχε ανακοινώσει με μια ανάαρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) τον περασμένο Αύγουστο, σκορπώντας τη θλίψη στους θαυμαστές του και τον χώρο του κινηματογράφου.

Ladies and Gentlemen,

Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco – the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them – but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is…

— David Lynch (@DAVID_LYNCH) August 5, 2024