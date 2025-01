«Πρόκειται για κάποιο αστείο;»

Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που ανακοινώθηκε την Τετάρτη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αποτελεί μια σημαντική πολιτική και προσωπική νίκη για τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις τελευταίες του ημέρες στην εξουσία.

«Είναι ένα πολύ καλό απόγευμα», δήλωσε ο Μπάιντεν καθώς πλησίαζε το βήμα στον Λευκό Οίκο για να μιλήσει για τη συμφωνία, η οποία έρχεται μετά από 15 μήνες πολέμου.

Ο Τζο Μπάιντεν άρχισε να περιγράφει τη δουλειά που έκανε ο ίδιος και η κυβέρνησή του για να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Στο πλευρό του η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και ο υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

«Τα στοιχεία αυτής της συμφωνίας ήταν αυτά που παρουσίασα λεπτομερώς τον περασμένο Μάιο… αγκαλιάστηκαν από χώρες σε όλο τον κόσμο και εγκρίθηκαν συντριπτικά από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις στις οποίες συμμετείχε προσωπικά για περισσότερο από έναν χρόνο ήταν οι «δυσκολότερες» που είχε ποτέ βιώσει.

Μέσα σ’ όλα και ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεκδικεί τα εύσημα για την επίτευξη της συμφωνίας.

«Αυτή η ΕΠΙΚΗ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο ως αποτέλεσμα της Ιστορικής μας Νίκης τον Νοέμβριο, καθώς έστειλε σήμα σε όλο τον κόσμο ότι η Διοίκησή μου θα επιδιώξει την Ειρήνη και θα διαπραγματευτεί συμφωνίες για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των Αμερικανών και των Συμμάχων μας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Μπάιντεν σημείωσε στις δηλώσεις του ότι οι όροι της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός θα υλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη νέα διοίκηση του Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα αξιοποιήσουν τη «σημαντική ευκαιρία για τη Μέση Ανατολή».

«Αυτή η συμφωνία αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε από τη δική μου διοίκηση, αλλά οι όροι της θα υλοποιηθούν, σε μεγάλο βαθμό, από την επόμενη διοίκηση. Τις τελευταίες ημέρες, μιλήσαμε σαν μια ομάδα.

»Είπα στην ομάδα μου να συντονιστεί στενά με τη νέα διοίκηση ώστε να διασφαλίσουμε ότι μιλάμε με μία φωνή, γιατί αυτό κάνουν οι Αμερικανοί πρόεδροι», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Καθώς αποχωρούσε, ο Μπάιντεν φάνηκε να απορρίπτει τον ρόλο που έπαιξε ο Τραμπ, όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε ποιος θα έπρεπε να πάρει τα εύσημα για τη συμφωνία.

«Πρόκειται για κάποιο αστείο;» απάντησε ο Μπάιντεν.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Reporter asks Biden about who get credit for this [Gaza ceasefire deal], «you or Trump?»

Biden: «Is that a joke?» pic.twitter.com/PNAgWY1pP4

— karoline Leavitt (@kLeavitt1st) January 16, 2025