Μέσα στο πιο τέλειο Airbnb του κόσμου – Ένα ιδιωτικό αεροπλάνο που ανήκε στον Πάμπλο Εσκομπάρ

Ένα εγκαταλειμμένο αεροπλάνο Boeing 727, το οποίο ανήκε προηγουμένως στον Πάμπλο Εσκομπάρ, έχει μετατραπεί στο πιο κουλ Airbnb του κόσμου.

Πρόκειται για ένα ιδιωτικό αεροσκάφος βρίσκεται σε βιομηχανική περιοχή στο Μπρίστολ και διαθέτει τζακούζι και σάουνα, ενώ η τιμή μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Αρχικά κατασκευασμένο το 1968 και διαμορφωμένο ως ιδιωτικό αεροπλάνο το 1981, το αεροσκάφος πετούσε μέχρι το 2012, όταν και πραγματοποίησε το τελευταίο του ταξίδι στο αεροδρόμιο Filton.

Ο 41χρονος επιχειρηματίας Τζόνι Πάλμερ είναι ο διαχειριστής και ιδιοκτήτης του Airbnb. Αφού εξασφάλισε την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπρίστολ, τώρα προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να ζήσουν σαν δισεκατομμυριούχοι σε ύψος 32 ποδιών.

Ο Τζόνι είπε: «Κατασκευάστηκε το 1968 για την Japan Airlines και το 1981 μετατράπηκε σε ιδιωτικό αεροπλάνο. Είχε μια σειρά από ιδιοκτήτες. Τελικά, δεν μπορούσε πια να πετάξει και το 2012 αποσύρθηκε».

A Converted Boeing 727 Airbnb Becomes One Of The Most Expensive Rentals In Bristol

