Η ολλανδική αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές εκατοντάδων ακτιβιστών για το κλίμα χθες Σάββατο στη Χάγη, ενώ χρησιμοποίησε δυο εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση για να διαλύσει διαδήλωση που έκλεισε για ώρες αυτοκινητόδρομο. Σε μια δύσκολη μέρα για την πόλη καθώς ακόμα 1.000 άτομα μαζεύτηκαν έξω από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης υπέρ της Παλαιστίνης.

«Περίπου 700 ακτιβιστές συνελήφθησαν μετά τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου A12», ανέφερε μέσω X η αστυνομία της Χάγης, τονίζοντας ότι η διαδήλωση, στην οποία κάλεσε η οργάνωση Extinction Rebellion (XR), προκάλεσε «μποτιλιαρίσματα» και πιο μακρά αναμονή «για τα ασθενοφόρα» και άλλες υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Οι περισσότεροι από τους διαδηλωτές που προσήχθησαν αφέθηκαν μερικές ώρες αργότερα ελεύθεροι κοντά στο στάδιο ADO, στη περιφέρεια της πόλης, σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Omroep West.

Η κινητοποίηση ακολούθησε σειρά παρόμοιων που οργανώθηκαν την περασμένη χρονιά σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων από πλευράς του ολλανδικού δημοσίου.

Η αστυνομία είχε ισχυρή παρουσία, ανέπτυξε αστυνομικούς που κινούνταν πεζή ή με άλογα και drone για εναέρια επιτήρηση.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες το μεσημέρι κι έκαναν πορεία προς τον αυτοκινητόδρομο, παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας να τους σταματήσει, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Πιστεύουμε στη ζωή μετά το πετρέλαιο», διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι συγκεντρωμένοι αψήφησαν την απαίτηση του δήμου και της αστυνομίας να παραμείνουν συγκεντρωμένοι σε άδειο οικόπεδο στο κέντρο της πόλης.

Δυο διαδηλωτές εξάλλου σκαρφάλωσαν σε φωτεινό σηματοδότη στον οδικό άξονα A12 για να κρεμάσουν και να ξετυλίξουν πανό της XR.

More than 1000 people demonstrating outside the International Court of Justice at The Hague with more arriving every minute #israelIsGuilty pic.twitter.com/aUzhuWIOub

— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) January 11, 2024