Ο πρώην πρόεδρος της Ουρουγουάης Χοσέ «Πέπε» Μουχίκα, 89 ετών, μια εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς στη Λατινική Αμερική, αποκάλυψε σήμερα ότι ο καρκίνος από τον οποίο πάσχει έχει εξαπλωθεί και ότι σταματά κάθε θεραπεία: «Πεθαίνω», είπε σε μια τοπική εφημερίδα.

«Ο καρκίνος του οισοφάγου εξαπλώνεται στο συκώτι μου. Δεν μπορώ να τον σταματήσω. Γιατί; Επειδή έχω γεράσει και πάσχω από δύο χρόνιες ασθένειες. Καμία θεραπεία, ούτε χειρουργική επέμβαση δεν μπορεί να γίνει επειδή το σώμα μου δεν θα τις άντεχε», είπε ο Μουχίκα στη συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη και δημοσιεύεται σήμερα στην εβδομαδιαία εφημερίδα Busqueda.

«Ο κύκλος μου έκλεισε. Ξεκάθαρα, πεθαίνω. Ο πολεμιστής έχει δικαίωμα στην ξεκούραση. Να με αφήσουν ήσυχο. Να μη μου ζητούν άλλες συνεντεύξεις, ούτε άλλα πράγματα» πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος (2010-15).

Presidente Lula de carona no famoso fusca azul do seu grande amigo ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica! Dois dos maiores Estadistas do planeta Terra! 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/TH7HMfVb1l

