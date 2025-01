Ξεπέρασαν τις 500.000 οι άστεγοι στη Γερμανία - Καθησυχάζει η κυβέρνηση

Ο αριθμός των ανθρώπων που συμπεριλήφθηκαν επίσημα στους καταλόγους των αστέγων στη Γερμανία το 2023 ανέβηκε απότομα, ξεπέρασε το μισό εκατομμύριο κι έφθασε τους περίπου 532.000, σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τετάρτη, ωστόσο το Βερολίνο καθησύχασε τονίζοντας πως τα στοιχεία είναι διογκωμένα (φωτογραφία, επάνω, από dw.com/Peter Kneffel/picture alliance).

Germany’s Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building has presented figures showing some 531,600 people are without a permanent shelter in Europe’s largest economy.https://t.co/w1LYaEgMbF

