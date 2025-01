Η κυβέρνηση στην Αρμενία ενέκρινε σήμερα νομοσχέδιο το οποίο καλεί τη χώρα, που κάποτε αποτελούσε μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, να υποβάλει αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Αρμενία τα τελευταία χρόνια έχει εμβαθύνει τους δεσμούς της με τη Δύση εις βάρος των παραδοσιακά στενών σχέσεών της με τη Μόσχα, την οποία έχει κατηγορήσει ότι απέτυχε να την υπερασπιστεί από τον μακροχρόνιο αντίπαλο της το Αζερμπαϊτζάν.

Το νομοσχέδιο καταρτίστηκε μετά από μια επιτυχημένη αίτηση.

Σε έγγραφο που είδε το Reuters, φαίνεται ότι η κυβέρνηση υποστήριξε την εισήγηση του νομοσχεδίου στο κοινοβούλιο, λέγοντας ότι θα αποτελέσει «την αρχή της ενταξιακής διαδικασίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Οι Βρυξέλλες δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα για να σχολιάσουν το θέμα.

⚡ Armenia’s government backs bill on launching EU accession process.

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan stressed that even if parliament passes the bill, the accession process can start only if the Armenian people support it in a referendum.https://t.co/GXubdP0yme

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 9, 2025