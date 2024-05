Ηλεκτρισμένη είναι η ατμόσφαιρα στην Αρμενία μετά την παραχώρηση εδαφών από την κυβέρνηση του Νικόλ Πασινιάν στο Μπακού.

Η παραχωρηθείσα περιοχή είναι στρατηγικής σημασίας για την αποκλεισμένη από την ξηρά Αρμενία, επειδή ελέγχει τμήματα ενός ζωτικού αυτοκινητόδρομου προς τη Γεωργία.

Οι αρμένιοι κάτοικοι των κοντινών οικισμών λένε ότι η κίνηση αυτή τους αποκόπτει από την υπόλοιπη χώρα και κατηγορούν τον Πασινιάν ότι παραχωρεί εδάφη χωρίς να παίρνει κανένα αντάλλαγμα.

Την Παρασκευή, σε ένα σημαντικό βήμα προς την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των αντιπάλων —που πολέμησαν για την τότε αμφισβητούμενη περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ— το Ερεβάν επέστρεψε στο Αζερμπαϊτζάν τέσσερα συνοριακά χωριά που κατέλαβε πριν από δεκαετίες.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) δήλωσε ότι αρκετές χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία Δημοκρατίας του Ερεβάν σε μια νέα διαμαρτυρία με πρωτεργάτη τον αρχιεπίσκοπο Bagrat Galstanyan, έναν εκκλησιαστικό ηγέτη από την περιοχή Tavush, τα χωριά της οποίας παραδόθηκαν στο Αζερμπαϊτζάν.

«Ο λαός μας θέλει να αλλάξει την πικρή πραγματικότητα που μας επιβλήθηκε», δήλωσε ο Galstanyan στο πλήθος, προσθέτοντας ότι ο καθορισμός των ασταθών συνόρων με το Αζερμπαϊτζάν «πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την υπογραφή συνθήκης ειρήνης» με το Μπακού.

Ένας από τους διαδηλωτές, ο 67χρονος Artur Sargsyan, δήλωσε: «Απαιτούμε την άμεση παραίτηση του Nikol (Pashinyan)».

«Έχω πολεμήσει σε δύο πολέμους με το Αζερμπαϊτζάν και δεν θα τον αφήσω να δώσει τα εδάφη μας», τόνισε.

