Πώς πήρε χρώμα η τηλεόραση στις 9 Ιανουαρίου στα ελληνικά σαλόνια

Η έγχρωμη τηλεόραση υπήρχε ως εργαστηριακό πείραμα από τα τέλη της δεκαετίας του 1920.

Τα γεγονότα του χρηματιστηριακού κραχ του 1929 και η έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου προκάλεσαν σημαντικές αναταράξεις στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, αλλά και στην τεχνολογική πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, η μετάβαση της τηλεόρασης από το ασπρόμαυρο στο έγχρωμο έγινε αναπόφευκτη, αν και αυτό σήμαινε μεγάλες δαπάνες για την αναβάθμιση των τηλεοπτικών καμερών των στούντιο και την αγορά έγχρωμων τηλεοράσεων από τα νοικοκυριά.

Τα πιο δημοφιλή συστήματα ήταν το γαλλικό SECAM και το γερμανικό PAL, ενώ στις ΗΠΑ επικράτησε το σύστημα NTSC.

Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Κούβα ήταν μεταξύ των πρώτων που υιοθέτησαν την έγχρωμη τηλεόραση, καταγράφοντας με έγχρωμες κάμερες δελτία ειδήσεων – όπως αυτό με τον Μπομπ Μπρούνερ σε τηλεοπτικό κανάλι της Αϊόβα το 1967 – παρελάσεις και δημοφιλείς εκπομπές όπως το «Perry Como Show».

Από το 1963, οι πρώτες εκπομπές στη γερμανική κρατική τηλεόραση είχαν περιορισμένη χρωματική παλέτα, κυρίως γκρι και μωβ, καθώς το σύστημα PAL βρισκόταν σε συνεχή αξιολόγηση και εξέλιξη.

Το 1967, ο αντικαγκελάριος Βίλι Μπραν πάτησε ένα κουμπί σε ζωντανή μετάδοση και όλα φάνηκαν να γεμίζουν χρώμα! Ωστόσο, στην πραγματικότητα, μόλις 6.000 νοικοκυριά σε όλη τη Γερμανία είχαν τηλεόραση με το νέο σύστημα PAL.

Στη Βρετανία, η μετάβαση στην έγχρωμη τηλεόραση ξεκίνησε το 1964 με την παραγωγή της σειράς “Stingray”, η οποία ήταν πλήρως έγχρωμη. Ωστόσο, το κανάλι ITV την πούλησε απευθείας στην αμερικανική τηλεόραση, καθώς η έγχρωμη τηλεόραση εκεί ήταν ήδη πιο εξελιγμένη.

Η σειρά κατασκοπείας «Thunderbird» ήταν η πρώτη που προβλήθηκε στους βρετανικούς δέκτες με έγχρωμο σήμα, δύο χρόνια αργότερα.

Το χιούμορ της τηλεόρασης στην Αυστραλία είναι μια περίεργη υπόθεση και το ίδιο συνέβη και με την πρώτη έγχρωμη τηλεοπτική προβολή.

Australia changes to color television live on March 1, 1975 pic.twitter.com/cyGElBLMTK

— Historic Vids (@historyinmemes) May 2, 2023