Η γυναίκα του Stephen Boss ανακάλυψε τον εθισμό του στα ναρκωτικά λίγο πριν την κηδεία του

Η Allison Holker έκανε μια καταστροφική ανακάλυψη για τον εκλιπόντα σύζυγό της, Stephen Boss, σε μια από τις πιο δύσκολες μέρες της ζωής της.

Εβδομάδες αφότου ο συν-παραγωγός του Ellen DeGeneres Show και μακροχρόνιος ντι-τζέι αυτοκτόνησε σε ηλικία 40 ετών τον Δεκέμβριο του 2022, η χορεύτρια ανακάλυψε μια «καραμέλα» ναρκωτικών – συμπεριλαμβανομένων μανιταριών, χαπιών και «άλλων ουσιών που έπρεπε να ψάξω στο τηλέφωνό μου» – κρυμμένη μέσα στα κουτιά παπουτσιών του.

«Ήμουν με έναν από τους πραγματικά αγαπημένους μου φίλους, και καθαρίζαμε τη ντουλάπα και διαλέγαμε ένα ρούχο γι’ αυτόν για την κηδεία», θυμάται η Holker, 36 ετών, σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο People.

Έκρυβε πολλά

«Ήταν μια πραγματικά τρομακτική στιγμή για μένα, επειδή υπήρχαν πολλά πράγματα που ανακάλυψα στη ντουλάπα μας και δεν ήξερα ότι υπήρχαν. Ήταν πολύ ανησυχητικό για μένα να μάθω ότι συνέβαιναν τόσα πολλά που δεν είχα ιδέα για αυτά», συνεχίζει.

«Ήταν μια πραγματικά σκληρή στιγμή στη ζωή μου να το καταλάβω αυτό, αλλά με βοήθησε επίσης να επεξεργαστώ το γεγονός ότι περνούσε τόσα πολλά και τα έκρυβε, και πρέπει να κουβαλούσε μεγάλη ντροπή».

Το ζευγάρι σε ένα κοινό χορευτικό στο Instagram λίγο καιρό πριν την αυτοκτονία του Stephen Boss

Ο σύζυγός της έκρυβε οδυνηρά μυστικά

Καθ’ όλη τη διάρκεια του εννιάχρονου γάμου τους, η Allison Holker – η οποία περιγράφει λεπτομερώς το ταξίδι της θεραπείας της στα νέα απομνημονεύματά της με τίτλο This Far (κυκλοφορεί στις 4 Φεβρουαρίου) – πίστευε ότι εκείνη και ο Stephen Boss είχαν «πολύ ειλικρινή» επικοινωνία, μεταξύ άλλων και για τη χρήση μαριχουάνας από τον ίδιο.

Το βράδυ, αφού τα παιδιά τους πήγαιναν για ύπνο, εκείνος γλιστρούσε αθόρυβα στον ξενώνα τους για να καπνίσει ή να πιει.

«Αυτός ήταν ο προσωπικός του χρόνος. Ήταν ο χρόνος του για να επαναφορτιστεί, και αυτό ήταν εντάξει», λέει.

Αλλά καθώς χτένιζε τα ημερολόγιά του ελπίζοντας να βρει σαφήνεια μετά τον ξαφνικό θάνατό του, η Holker έμαθε ότι ο σύζυγός της έκρυβε οδυνηρά μυστικά ακόμα και από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους.

Ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές

Διαβάζοντας τα ημερολόγια του Stephen Boss

«Πάλευε με πολλά μέσα του και προσπαθούσε να αυτοθεραπευτεί και να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα συναισθήματα, επειδή δεν ήθελε να τα φορτώσει σε κανέναν, επειδή τους αγαπούσε όλους τόσο πολύ», λέει για τον Boss, ο οποίος σε αρκετές από τις ημερολογιακές σημειώσεις του υπαινίχθηκε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από μια ανδρική φιγούρα κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας.

«Δεν ήθελε οι άλλοι άνθρωποι να αναλάβουν τον πόνο του».

Ενώ ένιωσε προδομένη από τα μυστικά του, η Holker απέκτησε επίσης μια νέα προοπτική με την πάροδο του χρόνου.

«Διαβάζοντας τα ημερολόγια του Stephen, ακόμα και πηγαίνοντας πίσω στα βιβλία που είχε διαβάσει και στα πράγματα που τόνιζε και επένδυε, πραγματικά μου έδωσε μια καλύτερη προοπτική για το πού βρισκόταν στη ζωή του και το είδος των πραγμάτων με τα οποία πάλευε», λέει.

«Με έκανε να νιώσω μεγάλη ενσυναίσθηση απέναντί του και θλίψη για όλο τον πόνο που κρατούσε».

Υπογραμμίζει ότι τώρα μοιράζεται τους αγώνες του Boss – και τα επακόλουθα του θανάτου του – με την ελπίδα να σώσει έστω και έναν άνθρωπο που παλεύει σιωπηλά.

«Είναι δύσκολο να σκεφτείς ότι ποτέ δεν μίλησε σε κάποιον και δεν ήθελε να το αντιμετωπίσει, να περάσει από την άλλη πλευρά. Ελπίζω πραγματικά οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πράγμα να βοηθήσουν τον εαυτό τους να βγει από τη σκιά και να ξέρουν ότι θα είναι εντάξει»

Η τηλεοπτική καριέρα του Stephen Boss

«Ήταν πραγματικά δύσκολο να ενώσω όλα τα κομμάτια μαζί. Μέσα από ορισμένες συζητήσεις, ακόμη και με φίλους και πράγματα που ειπώθηκαν, διαβάζοντας τα ημερολόγιά του συνειδητοποιείς ότι πέρασε πολλά ως παιδί και δεν τα αντιμετώπισε ποτέ», λέει.

«Είναι δύσκολο να σκεφτείς ότι ποτέ δεν μίλησε σε κάποιον και δεν ήθελε να το αντιμετωπίσει, να περάσει από την άλλη πλευρά. Ελπίζω πραγματικά οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πράγμα να βοηθήσουν τον εαυτό τους να βγει από τη σκιά και να ξέρουν ότι θα είναι εντάξει».

Ενώ ο Boss – ο οποίος συμπεριφερόταν αποτραβηγμένα, έκανε λιγότερο συχνά ντους και κάπνιζε πρωί και βράδυ – της αναγνώρισε ότι περνούσε μια περίοδο χαμηλών τόνων, ήταν «πολύ προσεκτικός σε αυτή τη διατύπωση», θυμάται.

Εκείνη την εποχή, έκλεινε οκτώ χρόνια παρουσίας στο The Ellen DeGeneres Show, ενώ παράλληλα τελείωνε και τη θητεία του ως κριτής στο So You Think You Can Dance.

Οι δύο πολύ διαφορετικές προσωπικότητές του

Εκ των υστέρων, η Holker πιστεύει ότι πάλευε βαθιά με το χάσμα ανάμεσα στον εξωστρεφή «tWitch», την αγαπημένη του δημόσια περσόνα, και τον εσωστρεφή Stephen Boss, έναν άνθρωπο που λαχταρούσε να είναι ο «τέλειος» σύζυγος και πατέρας των τριών παιδιών τους, της Weslie, 16 ετών, του Maddox, 8 ετών, και της Zaia, 5 ετών.

«Όταν σκεφτόμουν τον σύζυγό μου εκείνη την εποχή, σκεφτόμουν “μου αρέσει που ο tWitch είναι τόσο σπουδαίος καλλιτέχνης, αλλά όταν έρχεται στο σπίτι νιώθει αρκετά ασφαλής για να είναι ο Stephen”», λέει.

«Ήμουν μαζί του για τόσο πολύ καιρό και έτσι ήταν σε όλη τη διάρκεια της σχέσης. Έλεγα “είναι όμορφο πράγμα που μπορεί να είναι και τα δύο”».

Κοιτάζοντας πίσω, η Holker συνειδητοποιεί ότι οι «δύο πολύ διαφορετικές προσωπικότητές του» «μάχονταν» όλο και περισσότερο η μία την άλλη.

Το πρωί πριν εξαφανιστεί, ο Boss άφησε την Weslie στο σχολείο. Ήταν το τελευταίο άτομο της οικογένειάς τους που τον είδε ζωντανό και τα τελευταία του λόγια προς αυτήν ήταν: «Μακάρι να μπορούσα να είμαι ο Σούπερμαν σου»

Η τελευταία μέρα

Το πρωί πριν εξαφανιστεί, ο Boss άφησε την Weslie στο σχολείο. Ήταν το τελευταίο άτομο της οικογένειάς τους που τον είδε ζωντανό και τα τελευταία του λόγια προς αυτήν ήταν: «Μακάρι να μπορούσα να είμαι ο Σούπερμαν σου».

«Το να σου λέει κάποιος τα τελευταία λόγια που δεν τα επεξεργάστηκες εκείνη τη στιγμή ως κάτι κακό… αυτό είναι πολύ δύσκολο, ειδικά ως έφηβος», λέει η Holker, σημειώνοντας ότι η Weslie εξακολουθεί να πηγαίνει στο ίδιο σχολείο.

«Το χειρίζεται με πολύ περισσότερη χάρη από ό,τι θα περίμενε κανείς. Κάναμε βήματα για να τη βοηθήσουμε πραγματικά και να επικοινωνήσουμε μαζί της και να την κάνουμε να νιώσει ότι την βλέπουν και την ακούνε», συνεχίζει η Holker.

«Νομίζω ότι βλέπει επίσης αυτές τις λέξεις ως κάτι όμορφο, αλλά και άσχημο. Είναι μια μάχη που θα δίνει πάντα με τον εαυτό της, αλλά ξέρω ότι μπορεί να το δει και από τις δύο πλευρές».

Το να νιώθει κανείς όλο το φάσμα των συναισθημάτων – και να ξέρει ότι αυτό είναι εντάξει – είναι αυτό που η Holker ελπίζει να πάρουν οι άλλοι από το νέο της βιβλίο.

*Το My Story of Love, Loss, and Embracing the Light της Allison Holker κυκλοφορεί στις 4 Φεβρουαρίου από το Harper Select.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Allison Holker / Instagram