Γιατί ο Τζέρεμι Στρονγκ πήγε με πράσινο καπέλο στις Χρυσές Σφαίρες του 2025;

Η ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ εντυπωσιασμένη από την εμφάνιση του Τζέρεμι Στρονγκ στις Χρυσές Σφαίρες 2025 συνέκρινε αστειευόμενη το outfit του σταρ με τον χαρακτήρα της από το «Ημερολόγιο της Πριγκίπισσας».

Πηγές, ωστόσο λένε αποκλειστικά στο Page Six ότι ο 36χρονος πρωταγωνιστής του «Succession» φόρεσε το καπέλο για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: κάλυπτε τα «άγρια» μαλλιά του για τον ρόλο του στην επερχόμενη βιογραφία του Μπρους Σπρίνγκστιν, «Deliver Me From Nowhere», με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.

Ήθελε να κρύψει τα μαλλιά του

Μια πηγή δηλώνει αποκλειστικά στο Page Six: «Ο Τζέρεμι φοράει το καπέλο αυτή τη στιγμή επειδή υποδύεται τον Τζον Λαντάου στην ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν». Μάθαμε, επίσης, ότι έπρεπε να επιστρέψει στα γυρίσματα την επόμενη μέρα.

Ο Τζον Λαντάου, 77 ετών, είναι ο μακροχρόνιος μάνατζερ του Μπρους Σπρίνγκστιν.

Ο Στρονγκ ως ηθοποιός της μεθόδου είναι γνωστός για το γεγονός ότι εξαφανίζεται μέσα στους ρόλους του, και ο πιο φαλακρός Λαντάου έχει, ας πούμε, πολύ πιο αραιή γραμμή μαλλιών από τον ηθοποιό που τον υποδύεται.

Ο insider πρόσθεσε για το λουκ του Τζέρεμι Στρονγκ με το bucket hat ήταν απαραίτητο «επειδή τα μαλλιά του φαίνονται τόσο τρελά… επειδή γυρίζει αυτή την ταινία, έτσι το καπέλο καλύπτει το τρελό στυλ μαλλιών για τον ρόλο του μάνατζερ του Μπρους Σπρίνγκστιν. Αυτό ήθελε να κρύψει. Τα μαλλιά του».

«Είναι τόσο κακό που είναι καλό»

Όπως και να έχει, το εκκεντρικό κοστούμι και το καπέλο πήραν «τόνους αγάπης από πολλά περιοδικά μόδας», είπε ο insider για το λουκ του Στρονγκ – το οποίο μαθαίνουμε ότι ο σταρ κράτησε μυστικό ακόμα και από τους κοντινούς του ανθρώπους πριν περπατήσει στο κόκκινο χαλί στις Χρυσές Σφαίρες.

Μετά τις Χρυσές Σφαίρες, το GQ ανέφερε ότι ο Στρονγκ «έχει γίνει ένας από τους πιο αξιόπιστα ιδιόρρυθμους ενδυματολόγους του Χόλιγουντ», ενώ το Cut ανέφερε για το λουκ: «Είναι τόσο κακό που μπορεί να είναι καλό – και γνωρίζοντας τι ξέρουμε για τον Τζέρεμι Στρονγκ, μάλλον αυτό ακριβώς επεδίωκε με αυτό το λουκ».

Η Vogue πανηγύρισε: «Η πιο αξιομνημόνευτη στιγμή ανδρικής ένδυσης πήγε στον Τζέρεμι Στρονγκ, ο οποίος έβγαλε ένα πράσινο κοστούμι της μέντας και ένα ασορτί bucket hat. Τρελό και διασκεδαστικό!».

Αντίδραση με χρωματικό στυλ

Ο Τζέρεμι Στρονγκ έχει επίσης χλευαστεί για την προσκόλληση εκτός οθόνης στα χρώματα που θα φορούσε ο χαρακτήρας του Κένταλ Ρόι στο «Succession», το ναυτικό μπλε και το καφέ. Ο εσωτερικός μας συνεργάτης αστειεύτηκε ότι η πράσινη εμφάνισή του, «ήταν ένα είδος “άντε πηδήξου”», σε όσους τον έβαλαν να φοράει μόνο μια μονότονη παλέτα.

Η βιογραφική ταινία του Σπρίνγκστιν, σε σκηνοθεσία Σκοτ Κούπερ, βασίζεται στο βιβλίο του 2023 «Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska» του Γουόρεν Ζέιν.

Ο συμπρωταγωνιστής του Στρονγκ στην ταινία, ο Γουάιτ, κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά «The Bear», αλλά δεν παρέστη στα βραβεία.

