«Να απαγορευτούν επιστημονικές θέσεις για την αντοχή της Ρωσίας»

«Πρέπει να απαγορευθεί οποιαδήποτε ακαδημαϊκή εργασία που ερμηνεύει το ανθεκτικό ΑΕΠ της Ρωσίας ως ένδειξη ότι οι κυρώσεις δεν λειτουργούν».

Σίγουρα άφησε έκπληκτους πολλούς μια τέτοια θέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Ρόμπιν Μπρουκς, οικονομολόγο του Ινστιτούτου Μπρούκινγκς και πρώην μεγαλοστέλεχος της Goldman Sachs.

Ο Μπρουκς συμπλήρωσε ότι «η αντοχή της Ρωσίας είναι σύμπτωμα της αναποφασιστικότητας της Δύσης όσον αφορά τις κυρώσεις» και ότι αν η Δύση «είχε συνεννοηθεί, η Ρωσία θα κατέρρεε αυτή τη στιγμή…».

O γνωστός Ιρλανδός οικονομολόγος Φίλιπ Πίλκιγνκτον σε ανάρτησή του απάντησε, «Ρόμπιν, αν λες ότι η έρευνα που αποδεικνύει ότι κάνεις λάθος πρέπει να απαγορευτεί, τότε οι άνθρωποι θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι δεν ενδιαφέρεσαι για αιτιολογημένη συζήτηση ή την επιστημονική μέθοδο και απλώς θα απορρίψουν αυτό που λες ως αυταρχική προπαγάνδα».

Διαβάζοντας, λοιπόν, αυτή την αυταρχική ανάρτηση ο πρώην οικονομικός σύμβουλος της Βρετανικής πρεσβείας στη Μόσχα, Ίαν Πράουντ, αποδόμησε με μεγάλη ακρίβεια για ποιό λόγο είναι παράλογες οι θέσεις του, εκτός από αντιδημοκρατικές.

There needs to be a ban on any academic papers that interpret Russia’s resilient GDP as a sign that sanctions don’t work. Russia’s resilience is a symptom of Western indecision on sanctions. If the West had gotten its act together, Russia would be imploding right now… pic.twitter.com/2KuZi5S8yX

— Robin Brooks (@robin_j_brooks) December 31, 2024