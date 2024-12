Με νέο πακέτο από κυρώσεις, το 15ο κατά σειρά, επανέρχεται η Ευρωπαϊκή κατά της Ρωσίας. Αυτή τη φορά στόχος του μπλοκ είναι ο «σκιώδης στόλο» δεξαμενόπλοιων που έχει αναπτύξει η Μόσχα για να παρακάμψει τους δυτικούς περιορισμούς στο εμπόριο πετρελαίου.

Ο στόλος αποτελείται από παλαιά, ανασφάλιστα πλοία των οποίων η κακή κατάσταση έχει υποδαυλίσει τους φόβους για επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή κοντά ή μέσα στα ευρωπαϊκά ύδατα.

Μερικές κινεζικές εταιρείες που θεωρούνται ύποπτες ότι επιτρέπουν τη ρωσική παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών μπαίνουν επίσης σε μαύρη λίστα ως μέρος της συμφωνίας, δήλωσε διπλωμάτης στο Euronews. Οι κυρώσεις έλαβαν την έγκριση από τους πρεσβευτές των 27 κρατών.

«Η ΕΕ και οι εταίροι της G7 δεσμεύονται να διατηρήσουν την πίεση στο Κρεμλίνο», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η δέσμη μέτρων προσθέτει περισσότερα πρόσωπα και οντότητες στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο κυρώσεων και στοχεύει και σε τρίτες χώρες εκτός της Ρωσίας. Συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τους περιορισμούς δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες, αλλά το πακέτο είναι ηπιότερο σε σχέση με προηγούμενα.

Οι συζητήσεις για την επιβολή των κυρώσεων ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα και προχώρησαν με λίγες αντιπαραθέσεις μεταξύ των χωρών.

Πρόκειται για τις πρώτες κυρώσεις που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Ουγγαρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ.

‼ Ambassadors have just agreed on the 15th package of sanctions in reaction to Russia’s aggression against Ukraine.

🗒 The package adds more persons and entities to the already existing sanctions list, and targets entities in Russia and in third countries other than Russia that… pic.twitter.com/DMUoMhRYTH

— Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) December 11, 2024