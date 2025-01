Η τελετή απονομής και οι νικητές των Χρυσών Σφαιρών

Το μιούζικαλ-θρίλερ «Emilia Pérez» του Ζακ Οντιάρ που αφηγείται την ιστορία ενός μεξικανού βαρώνου των ναρκωτικών ο οποίος αλλάζει φύλο, κέρδισε σήμερα Δευτέρα τη Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία στην 82η τελετή απονομής των βραβείων στο Χόλιγουντ (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Mario Anzuoni).

Η ταινία του γάλλου σκηνοθέτη, η οποία απέσπασε το βραβείο της κριτικής επιτροπής στο φεστιβάλ των Καννών, επικράτησε των «I’m Still Here» του Βραζιλιάνου Βάλτερ Σάλες και «The Seed of the Sacred Fig» του Ιρανού Μοχαμάντ Ρασούλοφ.

We’re halfway through the #GoldenGlobes and @NikkiGlaser is here to catch you up!

Don’t miss another minute — tune in on @CBS and @ParamountPlus NOW! pic.twitter.com/AZ7yRiWr5m

— Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025