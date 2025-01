Μελόνι: Ωραία βραδιά με τον Ντόναλντ Τραμπ – Έτοιμη να δουλέψουμε μαζί

Μια ωραία βραδιά με τον Ντόναλντ Τραμπ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Έτοιμη να δουλέψουμε μαζί», έγραψε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της στο Facebook, επιβεβαιώνοντας την αιφινιδιαστική της επίσκεψη στη Φλόριντα και στην κατοικία του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ.

«Είναι πολύ συναρπαστικό. Είμαι εδώ με μια υπέροχη γυναίκα, την πρωθυπουργό της Ιταλίας», δήλωσε νωρίτερα ο Τραμπ στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Μαρ-α-Λάγκο, τονίζοντας μάλιστα για την Μελόνι πως «έχει πραγματικά κατακτήσει την Ευρώπη».

Μέλη του θερέτρου Μαρ-α-Λάγκο υποδέχθηκαν την Ιταλίδα πρωθυπουργό με χειροκροτήματα, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων και από δημοσιογράφους.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni is visiting Trump in Mar-a-Lago today.

Meloni is on a mission to strengthen relations between European and American conservative leaders. Meloni has also met with Javier Milei on numerous occasions in recent months.

