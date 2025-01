Τι επιφυλάσσει το 2025 για τη Wall Street – Ο οδηγός από τους αναλυτές

Να συνεχιστεί η άνοδος των αμερικανικών δεικτών περιμένει η πλειονότητα των αναλυτών που ήδη έχουν διατυπώσει τις εκτιμήσεις τους για το πώς θα κινηθεί η Wall Street τη νέα χρονιά, με τη μέση αναμενόμενη άνοδο να είναι της τάξεως του 8%.

Όπως εκτιμούν οι περισσότεροι αναλυτές, η ισχυρή οικονομία έχει διαλύσει κάθε φόβο για πιθανή ύφεση, οι καταναλωτές βρίσκονται σε καλή θέση και ίσως το πιο σημαντικό, τα εταιρικά κέρδη αυξάνονται σε επίπεδα ρεκόρ.

Με άλλα λόγια η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε καλή θέση να συνεχίσει την άνοδο που άρχισε από τις 12 Οκτωβρίου 2022, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να σημειώνουν άνοδο 70% και 101%, αντίστοιχα.

Η σύνοψη των προβλέψεων της Wall Street για το 2025

Μετά από ένα ισχυρό 2024, λοιπόν, οι αναλυτές αναμένουν περισσότερα κέρδη στη Wall Street, αν και όχι με τόσο γρήγορο ρυθμό. Ο μέσος στόχος στο τέλος του 2025 για τον S&P 500 είναι στις 6.539 μονάδες, ήτοι δυνητική άνοδος περίπου 8% από τα τρέχοντα επίπεδα.

BCA Research: Πτωτική τάση, στόχος S&P 500 στις 4.452 μονάδες

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ανάλυσης της BCA Research, Peter Berezin, μια ύφεση το 2025 θα προκαλέσει πτώση 26% στον S&P 500.

Ο Berezin αναμένει ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί απότομα το επόμενο έτος, εν μέρει λόγω ενός «μεγάλου παγκόσμιου εμπορικού πολέμου» που θα αρχίσει από την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ.

«Οι ελπίδες μιας ήπιας προσγείωσης δεν θα υλοποιηθούν το 2025, καθώς ένας εμπορικός πόλεμος και μια αναταραχή της αγοράς ομολόγων θα ωθήσουν την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση», εκτίμησε ο Berezin στο σημείωμά του για τις προοπτικές του 2025, μιλώντας ως ταξιδιώτης του χρόνου που κοιτάζει πίσω τη χρονιά από τις 2 Ιανουαρίου του 2026.

Στην πρόβλεψή του για το 2025, ο Berezin περιμένει μια αποδυναμωμένη αγορά εργασίας και έναν καταναλωτή στις ΗΠΑ που «επιτέλους λυγίζει».

Stifel: Στόχος S&P 500 στα «μέσα των 5.000 μονάδων»

Σύμφωνα με τον Barry Bannister, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της Stifel, οι αποτιμήσεις στο χρηματιστήριο βρίσκονται σε ακραίες τιμές, όπως και η υπεραπόδοση των μετοχών ανάπτυξης σε σχέση με τις μετοχές αξίας.

«Ο S&P 500 είχε 4 προηγούμενες «μανίες» υπερτίμησης του λόγου P/E πάνω από τη γραμμή τάσης— και το 2024 είναι η 5η μανία», δήλωσε ο Bannister. Οι εκτεταμένες αποτιμήσεις του S&P 500 υποδηλώνουν επικείμενη διόρθωση 10%-15%. Μια τέτοια πτώση θα έστελνε τον S&P 500 στο χαμηλό έως μεσαίο επίπεδο των 5.000 μονάδων.

Goldman Sachs: Ανοδική τάση, στόχος S&P 500 στις 6.500 μονάδες

Η Goldman Sachs βλέπει τα εταιρικά κέρδη να εκτινάσσονται κατά 11% το επόμενο έτος, συμβάλλοντας σε παρόμοια απόδοση στην ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά.

Ο κινητήριος παράγοντας πίσω από την ανοδική άποψη της Goldman είναι η συνεχιζόμενη επέκταση της οικονομίας των ΗΠΑ, με το ΑΕΠ να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 2,5%.

Εν τω μεταξύ, τα εταιρικά έσοδα θα πρέπει να αυξηθούν κατά 5%, σύμφωνα με την Goldman.

Για να επωφεληθούν από την πιθανή ανοδική πορεία του επόμενου έτους, η τράπεζα συνιστά στους επενδυτές να εφαρμόσουν μια παρόμοια στρατηγική που περιγράφεται στο βιβλίο του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 1987, The Art of the Deal.

1. «Σκεφτείτε συνολικά» διευρύνοντας την έκθεσή σας στο χρηματιστήριο πέρα από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας με μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

2. «Μεγιστοποιήστε τις επιλογές σας» κατέχοντας ένα καλάθι μετοχών που θα μπορούσαν να ενισχυθούν σε ένα κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών.

3. «Αξιολόγηση των αγαθών» σε εταιρείες που πρόκειται να επωφεληθούν από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης.

4. «Προστασία», κατέχοντας κλάδους που δεν συνδέονται με τις μακροοικονομικές εξελίξεις.

Morgan Stanley: Ανοδική τάση, στόχος S&P 500 στις 6.500 μονάδες

Ο επικεφαλής επενδύσεων της Morgan Stanley, Mike Wilson, εκτίμησε ότι οι μειώσεις των επιτοκίων από την Federal Reserve, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης και την πιθανότητα ενός κύματος απορρύθμισης υπό την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ, σημαίνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να κλίνουν ανοδικά στις μετοχές το 2025.

Ο Wilson ήταν προηγουμένως δύσπιστος για την ανοδική πορεία του χρηματιστηρίου λόγω των ακραίων αποτιμήσεων. Ενώ παραδέχεται ότι είναι ακόμα «υψηλές», θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν όσο η οικονομία αντέχει.

«Ο διάμεσος πολλαπλάσιος των μετοχών του S&P 500 επεκτείνεται λιγότερο στο 19,0x και θα πρέπει να παραμείνει υποστηριζόμενος εάν η ανάκαμψη κερδών διευρυνθεί το 2025 όπως αναμένουμε», δήλωσε ο Wilson.

JPMorgan: Ανοδική τάση, στόχος S&P 500 στις 6.500 μονάδες

Η JPMorgan μετατράπηκε από «αρκούδα σε ταύρο» στις προοπτικές της για το 2025, αυξάνοντας τον στόχο του S%P 500 στις 6.500 μονάδες, λόγω του διευρυνόμενου επιχειρηματικού κύκλου και της συνεχούς αύξησης των κερδών.

«Οι αμερικανικές μετοχές θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζονται από τον επεκτεινόμενο επιχειρηματικό κύκλο, τη διεύρυνση του κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης και την αύξηση των κερδών της, τη συνεχή χαλάρωση από τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες και την κατάργηση του QT της Fed το 1ο τρίμηνο», εκτίμησε ο στρατηγικός αναλυτής της JPMorgan, Dubravko Lakos-Bujas.

Για τον Lakos-Bujas, η δύναμη του καταναλωτή είναι σημαντικό στοιχείο της ανοδικής του άποψης για το χρηματιστήριο.

Τόνισε ότι τα νοικοκυριά των ΗΠΑ επωφελούνται από μια ισχυρή αγορά εργασίας, έχουν πλούτο σε επίπεδα ρεκόρ, περίπου 165 τρισ. δολαρίων, και θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις δυνητικά χαμηλότερες τιμές ενέργειας στο μέλλον.

Η εκλογική νίκη του Τραμπ θα μπορούσε επίσης να τονώσει το χρηματιστήριο και την οικονομία, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Το όφελος από την απορρύθμιση και ένα πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον πιθανότατα υποτιμώνται μαζί με τις δυνατότητες απελευθέρωσης κερδών παραγωγικότητας και ανάπτυξης κεφαλαίων», τόνισε επίσης ο Lakos-Bujas.

Fundstrat: Ανοδική τάση, στόχος S&P 500 στις 6.600 μονάδες

Ο Tom Lee της Fundstrat έθεσε δύο στόχους τιμών για τον S&P 500 το 2025: έναν στόχο στα μέσα του έτους στις 7.000 μονάδες και έναν στόχο στο τέλος του έτους στις 6.600 μονάδες.

Σύμφωνα με τον Lee, η χρηματιστηριακή αγορά θα μπορούσε να ανέβει έως και 16% από τα τρέχοντα επίπεδα το πρώτο εξάμηνο του έτους, αλλά πολλά από αυτά πιθανότατα θα διαγραφούν στο δεύτερο εξάμηνο πριν από την ανάκαμψη στο τέλος του έτους.

«Υπάρχουν ισχυροί θετικοί άνεμοι που υποστηρίζουν τις μετοχές το 2025. Αλλά το βλέπουμε αυτό ως μια ιστορία «δύο ταχυτήτων»», είπε ο Lee στο σημείωμά του για τις προοπτικές του 2025.

Ο Lee βλέπει τον S&P 500 να αυξάνεται κατά 8% το 2025, κάτι που είναι περίπου σύμφωνο με τις ιστορικές ετήσιες αποδόσεις της αγοράς.

Οι δύο υποστηρικτικοί παράγοντες για τη χρηματιστηριακή αγορά του επόμενου έτους περιλαμβάνουν ένα “put” της Fed, που αναφέρεται στην ιδέα ότι η Federal Reserve θα ενισχύσει τις αγορές με περισσότερες μειώσεις επιτοκίων, όσο ο πληθωρισμός παραμένει συγκρατημένος.

Ο άλλος παράγοντας είναι το «put» του Τραμπ, το οποίο εκτιμά ότι Πρόεδρος Τραμπ θα εφαρμόσει φιλικές προς τις επιχειρήσεις πολιτικές, όπως χαμηλότερες φορολογικές περικοπές, οι οποίες θα ενισχύσουν το επιχειρηματικό κλίμα και θα αυξήσουν τα εταιρικά κέρδη.

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει έκρηξη στις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές υπό την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τον Lee.

Ned Davis Research: Ανοδική τάση, στόχος S&P 500 στις 6.600 μονάδες

Σύμφωνα με την Ned Davis Research, οι βασικοί πυλώνες της ανοδικής αγοράς εξακολουθούν να ισχύουν, «αλλά ενδέχεται να απειληθούν στα τέλη του έτους».

Η εταιρεία ερευνών αναμένει άλλη μια χρονιά κερδών για το χρηματιστήριο, αλλά όχι χωρίς αύξηση της μεταβλητότητας.

“Οι ουρανοί φαίνονται κυρίως καθαροί για τις χρηματοπιστωτικές αγορές το 2025. Ο κύκλος χαλάρωσης της Fed συνεχίζεται εν μέσω αποπληθωρισμού και χαμηλών κινδύνων ύφεσης, η αύξηση των κερδών είναι σταθερή και το ράλι διευρύνεται”, ανέφερε η Ned Davis Research.

Ωστόσο, ελλοχεύουν κίνδυνοι για την οικονομία και το χρηματιστήριο δεδομένης της αβεβαιότητας γύρω από τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, τις πιθανότητες για δασμούς και απελάσεις και το γεγονός ότι το δεύτερο μισό του πρώτου έτους του προεδρικού κύκλου παρουσιάζει αυξημένους κινδύνους.

«Ο στόχος μας για τον S&P 500 στο τέλος του έτους είναι 6.600 μονάδες, ή 9% πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα, με τον κίνδυνο να υπερβεί η αγορά και να επιστρέψει κάποια κέρδη στο δεύτερο εξάμηνο», δήλωσε η Ned Davis Research.

UBS: Ανοδική τάση, στόχος S&P 500 στις 6.600 μονάδες

Η UBS πιστεύει ότι η πορεία για το χρηματιστήριο είναι ανοδική το 2025. Έθεσε μάλιστα στόχο τις 6.600 μονάδες για τον S&P 500, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και σε περιόδους αστάθειας και διορθώσεων, η χρηματιστηριακή αγορά μπορεί ακόμα να ανέβει.

«Ο στόχος μας για τον Δεκέμβριο του 2025 στις 6.600 μονάδες θα τροφοδοτηθεί από τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη, τη χαλάρωση της Fed και την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε η UBS.

Η ελβετική τράπεζα συστήνει έκθεση στην τεχνολογία, στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τις χρηματοοικονομικές μετοχές στην αγορά των ΗΠΑ.

Bank of America: Ανοδική τάση, στόχος S&P 500 στις 6.666 μονάδες

Η επικεφαλής αναλύτρια της Bank of America, Savita Subramanian, αναμένει ότι τα εταιρικά κέρδη θα συνεχίσουν να αυξάνονται το 2025, εκτιμώντας ότι ο S&P 500 θα αυξήσει τα κέρδη του ανά μετοχή κατά 13% σε ετήσια βάση στα 275 δολάρια.

“Το 2025, ο όγκος είναι το διακύβευμα που αντικαθιστά το μεγάλο τεχνολογικό ράλι των δύο τελευταίων ετών. Η ανάκαμψη της παραγωγής μετά από 2 χρόνια παύσης θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων (+6%), οδηγώντας σε μεγάλη λειτουργική μόχλευση σε κυκλικούς τομείς», είπε η Subramanian.

Για την ατζέντα του Trump 2.0, η Subramanian αναμένει μια επιφυλακτικότητα όσον αφορά τις πληθωριστικές επιπτώσεις ορισμένων πολιτικών.

“Η μετανάστευση και οι δασμοί μπορεί να είναι πληθωριστικοί, αλλά οι περικοπές των εταιρικών φόρων είναι αποπληθωριστικές καθώς τα οφέλη μετακυλίονται στον καταναλωτή. Οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου από την αυξημένη παραγωγή ενέργειας θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν”, εξήγησε η Subramanian.

Ωστόσο, αναμένετε μεγαλύτερη αβεβαιότητα γύρω από τους κινδύνους πληθωρισμού και ελλείμματος μέχρι το 2025, πρόσθεσε η Subramanian.

Συνολικά, αναμένει ότι ο S&P 500 θα χωνέψει το διετές κύμα του άνω του 50% με πιο ήπια κέρδη που κατανέμονται σε όλους τους τομείς.

Για αυτόν τον λόγο, η Subramanian συστήνει μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης στους χρηματοοικονομικούς τομείς, τα υλικά, τα ακίνητα, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τους τομείς της διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών.

BMO: Ανοδική τάση, στόχος S&P 500 στις 6.700 μονάδες

Ο Brian Belski της BMO έδωσε τρεις λόγους για τους οποίους αναμένει η χρηματιστηριακή αγορά να κερδίσει 11% το 2025.

Πρώτον, η ιστορία είναι με το μέρος της χρηματιστηριακής αγοράς καθώς εισέρχεται στον τρίτο χρόνο της ανοδικής της κίνησης. Από το 1950, η κυκλική ανοδική αγορά κατά τον τρίτο χρόνο της αποδίδει περίπου 6% κατά μέσο όρο.

Δεύτερον, ο Belski πιστεύει ότι ο S&P 500 θα δει αύξηση των εταιρικών κερδών κατά περισσότερο από 6%, γεγονός που θα βοηθήσει στην εξισορρόπηση των αποτιμήσεων των μετοχών καθιστώντας τις λιγότερο ακριβές.

Και τέλος, ο Belski υποστήριξε ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα αντιδράσει ευνοϊκά στη συνεχιζόμενη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

«Αν κοιτάξετε τη νομισματική πολιτική και τη δημοσιονομική πολιτική, αυτό είναι που πραγματικά οδηγεί τις αγορές και το τρένο έχει φύγει από τον σταθμό, καθώς η νομισματική πολιτική γίνεται πιο χαλαρή», δήλωσε ο Belski.

DataTrek Research: Ανοδική τάση, στόχος S&P 500 στις 6.840 μονάδες

Ο συνιδρυτής της DataTrek Research, Nicholas Colas, βλέπει τη χρηματιστηριακή αγορά να έχει κέρδη άνω του μέσου όρου το επόμενο έτος, με στόχο για τον S&P 500 στο τέλος του έτους στις 6.840 μονάδες.

“Το πιο σημαντικό ζήτημα για όποιον επενδύσει στην αγορά μετοχών των ΗΠΑ είναι η σταθερότητα της οικονομίας των ΗΠΑ το 2025. Με απλά λόγια, πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει ύφεση το επόμενο έτος. Τίποτα δεν υποδηλώνει πλέον ότι η οικονομία βρίσκεται στο γκρεμό», δήλωσε ο Colas.

Είναι σημαντικό, τόνισε ο Colas, ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ είναι ισχυρή, οι τιμές της ενέργειας είναι χαμηλές και η Fed πιθανότατα θα προσπαθήσει να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια το επόμενο έτος.

Πέρα από όλα αυτά, η επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να επιφέρει φορολογικές περικοπές και ένα κύμα απορρύθμισης. «Αλλά ακόμη και χωρίς αυτούς τους παράγοντες η αμερικανική οικονομία είναι σε καλή κατάσταση», είπε.

Yardeni Research: Ανοδική τάση, στόχος S&P 500 στις 7.000 μονάδες

Σύμφωνα με τον βετεράνο της αγοράς Ed Yardeni, το Roaring 20’s θα συνεχιστεί το 2025.

Για χρόνια, ο Yardeni ήταν ανοδικός στο χρηματιστήριο χάρη στην πεποίθησή του ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεκλειδώσει ένα κύμα παραγωγικότητας, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη.

Η ανοδική του προοπτική δεν έχει αλλάξει για το 2025, με τον αναλυτή να θέτει έναν από τους υψηλότερους στόχους στη Wall Street στις 7.000 μονάδες για τον S&P 500.

Η επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ βοηθά επίσης τον Yardeni να διατηρήσει την ανοδική του εκτίμηση, με βάση την ιδέα των επικείμενων φορολογικών περικοπών.

“Για τον S&P 500, αυξάνουμε την εκτίμηση για τα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή το 2025 και το 2026 από 275 δολάρια σε 285 δολάρια και από 300 δολάρια σε 320 δολάρια αντίστοιχα. Αυτές οι εκτιμήσεις υποθέτουν ότι ο Τραμπ θα μειώσει γρήγορα τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή από 21% σε 15%”, δήλωσε ο Yardeni.

Ο Yardeni εκτίμησε επίσης ότι περαιτέρω ανοδικές τάσεις θα μπορούσαν να απελευθερωθούν στην αγορά, ειδικά εάν υπάρξει ταχεία λύση στους πολέμους μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και στη Μέση Ανατολή.

Ο συνδυασμός της συνεχούς αύξησης των κερδών, της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης και του ενθουσιασμού των επενδυτών για μια δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε τελικά να τροφοδοτήσει μια κατάρρευση στο χρηματιστήριο παρόμοια με τα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά προς το παρόν, ο Yardeni εμμένει στην εκτίμηση του για άνοδο 16% στον S&P 500 το επόμενο έτος.

Oppenheimer: Ανοδική τάση, στόχος S&P 500 στις 7.100 μονάδες

Η Oppenheimer είναι ο μεγαλύτερος ταύρος στη Wall Street, με στόχο στον S&P 500 στο τέλος του έτους στις 7.100 μονάδες.

Ο στρατηγικός αναλυτής John Stoltzfus προσβλέπει σε ένα ακόμη έτος διψήφιων αποδόσεων για τον δείκτη, λόγω ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών.

«Τα θεμελιώδη στοιχεία που υποδηλώνουν την τρέχουσα ανθεκτικότητα της οικονομίας και του χρηματιστηρίου φαίνεται ότι θα εξακολουθούν να υφίστανται και το επόμενο έτος», δήλωσε ο Stoltzfus.

Ένας από τους μεγάλους μοχλούς για τα προβλεπόμενα κέρδη του επόμενου έτους είναι η συνεχής ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

«Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει κατά την άποψή μας ένα ορόσημο στο ιστορικό χρονοδιάγραμμα της τεχνολογίας και της οικονομικής προόδου», είπε ο Stoltzfus.

Πηγή: ΟΤ