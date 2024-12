Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί θανάσιμη απειλή για τη δημόσια υγεία, αλλά ορισμένα μέρη στην Ευρώπη διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλα.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με τον καρκίνο των πνευμόνων, τις καρδιακές και αναπνευστικές παθήσεις, τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα προβλήματα στην γέννα και πολλά άλλα σύμφωνα με το Euronews.

Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους ηλικιωμένους, καθώς προκαλεί περίπου το 4% όλων των θανάτων μεταξύ των ενηλίκων ηλικίας 65 ετών και άνω.

Το 2021, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επικαιροποίησε τις κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του αέρα, μειώνοντας το συνιστώμενο όριο για τις ετήσιες συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου και λεπτών σωματιδίων (PM2,5), όπως η σκόνη, ο καπνός και η αιθάλη από τις εξατμίσεις.

What is PM2.5?

Fine particulate matter, or PM2.5, consists of particles measuring less than 2.5 micrometers in diameter.

It’s the most consistent predictor of deaths from cardiovascular, respiratory, & other diseases in studies of long-term exposure to air pollution.

