Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη από τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλάμ Αλίεφ για το αεροπλάνο της Azerbaijan Airlines που συνετρίβη στο Καζακστάν.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε «τραγικό το περιστατικό», τόνισε ότι την ώρα που το αεροπλάνο βρισκόταν στον ρωσικό εναέριο χώρο υπήρχε επίθεση ουκρανικών drones, ωστόσο δεν είπε ότι η ρωσική αεράμυνα χτύπησε το αεροσκάφος.

Το αεροπλάνο, που συνετρίβη τα Χριστούγεννα στο Καζακστάν, οδηγώντας στον θάνατο 38 ανθρώπους από τους 67 που επέβαιναν, είχε ξεκινήσει από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και κατευθυνόταν στο Γκρόζνι, πρωτεύουσα της Τσετσενίας, στη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο, σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι το αεροσκάφος επιχειρούσε να προσγειωθεί στο Γκρόζνι, την ώρα που ουκρανικά drones πραγματοποιούσαν επίθεση στη Ρωσία και η ρωσική αεράμυνα τα αναχαίτιζε.

«Εκείνη την ώρα, το Γκρόζνι, η (κωμόπολη) Μόζντοκ και το Βλαντικαφκάζ δέχονταν επιθέσεις από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μάχης και η ρωσική αεράμυνα απέκρουε αυτές τις επιθέσεις», σημειώνει το Κρεμλίνο ότι ο Πούτιν είπε στον Αλίεφ, χωρίς να παραδέχεται ευθέως το χτύπημα στο αεροσκάφος.

Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους:

An Azerbaijan Airlines flight that crashed in Kazakhstan was downed by a Russian air defense system, four sources with knowledge of the investigation told @Reuters https://t.co/abznwSlO9b pic.twitter.com/neCgKwuvhc

December 27, 2024