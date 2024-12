Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) στη Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι απέτρεψε ουκρανική συνωμοσία για τη δολοφονία ενός υψηλόβαθμου Ρώσου αξιωματικού και ενός φιλορώσου πολεμικού μπλόγκερ με βόμβα που ήταν κρυμμένη σε μια φορητή συσκευή μουσικής.

Η FSB, ο κύριος διάδοχος της σοβιετικής KGB, ανέφερε πως ένας Ρώσος πολίτης αποκατάστησε επαφή με έναν αξιωματικό της υπηρεσίας πληροφοριών του ουκρανικού στρατού GUR μέσω της εφαρμογής Telegram.

Με οδηγίες του αξιωματικού της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο Ρώσος πολίτης βρήκε στη συνέχεια μια βόμβα σε μια κρυψώνα στη Μόσχα, ανέφερε η FSB. Η βόμβα, ισοδύναμη με 1 1/2 κιλό TNT και γεμάτη ρουλεμάν, είχε κρυφτεί σε μια φορητή συσκευή μουσικής, ανέφερε η FSB.

Η FSB δεν κατονόμασε τον αξιωματικό ή τον μπλόγκερ που ήταν ο στόχος της συνωμοσίας. Η υπηρεσία πληροφοριών του ουκρανικού στρατού GUR δεν ήταν προσώρας διαθέσιμη για σχόλια.

Δείτε σχετικό βίντεο:

❗ Russian Federal Security Service: Terrorist attacks planned by Ukrainian intelligence services thwarted

The #Russian Federal Security Service (#FSB) managed to thwart terrorist attacks planned by #Ukrainian intelligence services against a high-ranking Russian military… pic.twitter.com/tWtjG8xsHX

