Ο Γιασικεβίτσιους έπαθε… Αταμάν: Μπήκε στο παρκέ για να κόψει αιφνιδιασμό και αποβλήθηκε (vids)

Η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ηττήθηκε χθες Παρασκευή (27/12) από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι με σκορ 90-81, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Ο Γιασικεβίτσιους ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και σε μια στιγμή, μάλιστα, μπούκαρε στο παρκέ για να κόψει αιφνιδιασμό των Σέρβων, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Με λίγα λόγια, ο Λιθουανός τεχνικός έπαθε… Εργκίν Αταμάν. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει κάνει κάτι παρόμοιο και ο Τούρκος τεχνικός, αφού συνηθίζει σε τέτοιες… κινήσεις για να αλλάζει το μομέντουμ ενός αγώνα, όπως είχε κάνει στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, 1:49 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου ο Παναθηναϊκός έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο με τον Λορέντζο Μπράουν να προσπαθεί να σκοράρει με lay up αλλά τον Άντερσον να τον σταματά ψηλά και τους Καταλανούς να φεύγουν στον αιφνιδιασμό.

Ataman is always stopping the breakaway for a «technical foul» 🤡🤡 #PAOBARCA #OlympiacosΒC #paobc pic.twitter.com/RSai8D577n

— Karaflodaimonas (@Karaflademon) December 3, 2024