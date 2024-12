Ο υπουργός Οικονομικών Τσόι Σανγκ-μοκ ανέλαβε σήμερα καθήκοντα υπηρεσιακού προέδρου στη Νότια Κορέα, δεσμευόμενος να ξεπεραστεί η πολιτική κρίση που συγκλονίζει τη χώρα μετά την αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ στις αρχές του μήνα.

«Η ελαχιστοποίηση των κυβερνητικών αναταράξεων είναι υψίστης σημασίας αυτήν την ώρα», σημείωσε ο Τσόι στην ομιλία που εκφώνησε μετά τον διορισμό του στη θέση του υπηρεσιακού προέδρου. «Η κυβέρνηση θα αφιερώσει και αυτή όλες της τις προσπάθειες στο να ξεπεραστεί αυτή η περίοδος κρίσης», πρόσθεσε.

Ο νέος υπηρεσιακός πρόεδρος σημείωσε εξάλλου ότι η κυβέρνηση έδωσε εντολή στον στρατό να ενισχύσει την επαγρύπνησή του, καθώς υπάρχει πιθανότητα η Βόρεια Κορέα να εκμεταλλευτεί την πολιτική κατάσταση στη Νότια για να προβεί σε προκλητικές ενέργειες.

Ο Τσόι είναι ο δεύτερος κυβερνητικός αξιωματούχος που αναλαμβάνει καθήκοντα υπηρεσιακού προέδρου της Νότιας Κορέας σε διάστημα δύο εβδομάδων.

