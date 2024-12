«Διαθέσιμος για γάμους, γενέθλια» – Ο Άντονι Χόπκινς παίζει πιάνο σε ένα νέο εορταστικό βίντεο

Την Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Άντονι Χόπκινς, ο οποίος κλείνει τα 87 του χρόνια αυτόν τον μήνα, μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο το οποίο απεικονίζει τον ίδιο να παίζει πιάνο για να γιορτάσει την ημέρα των Χριστουγέννων.

«Είναι η εποχή που πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Διαθέσιμος για γάμους, γενέθλια και ειδικές περιστάσεις. Για πλάκα και δωρεάν», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

«Σπίτι μου, σπιτάκι μου»

Ο Άντονι Χόπκινς, γνωστός για τον ρόλο του ως κατά συρροή δολοφόνος, Χάνιμπαλ Λέκτερ, στη «Σιωπή των Αμνών», δημοσιεύει συχνά βίντεο στο στο Instagram, όπου τον βλέπουμε να χορεύει, να δουλεύει πάνω στις δικές του μουσικές συνθέσεις και να περνάει χρόνο με φίλους και συναδέλφους, όπως ο Ίαν ΜακΚέλεν.

Πριν από τη χριστουγεννιάτικη ανάρτησή του, μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο δήλωσε ότι απολαμβάνει τον ψυχρό καιρό της Αγγλίας στις 8 Δεκεμβρίου.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

«Γεια σε όλους. Χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά εδώ στην χαρούμενη παλιά Αγγλία αυτή την εποχή του χρόνου, τη μαγική εποχή της ζωής. Το φθινόπωρο τελείωσε», είπε, ενώ απήγγειλε ένα ποίημα για την αλλαγή των εποχών.

«Σπίτι μου, σπιτάκι μου για τις γιορτές», πρόσθεσε ο Χόπκινς στη λεζάντα.

Τον τελευταίο καιρό ο Άντονι Χόπκινς έχει εμφανιστεί στις ταινίες «Freud’s Last Session», Rebel Moon του Netflix και στη σειρά «Those About to Die».

Όταν ο Χόπκινς μίλησε για τελευταία φορά με το PEOPLE τον Ιανουάριο, αποκάλυψε ότι γράφει την αυτοβιογραφία του, ενώ η σύζυγός του Στέλλα, 67 ετών, γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. «Συνειδητοποίησα ότι είμαι ευλογημένος(…)Έχω πολύ καλή μνήμη», είχε πει τότε.

Η Στέλλα, η επί είκοσι χρόνια σύζυγος του Χόπκινς, πρόκειται να «καλύψει τα πάντα» στο ντοκιμαντέρ της. Ωστόσο, ο ίδιος ανέφερε παλαιότερα ότι δεν ήταν σίγουρος πότε θα κυκλοφορήσει η ταινία. «Δεν ξέρω. Δεν τη ρωτάω. Είναι αρκετά μεγάλο φιλμ. Δεν ξέρω πότε θα κυκλοφορήσει», είπε.

*Με πληροφορίες από: People