Υπό απέλαση οικογένειες μεταναστών ακόμη και χωρίς τα παιδιά τους

Τρομακτικό χριστουγεννιάτικο μήνυμα από τον Τομ Χόμαν, τον «τσάρο» των συνόρων της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ και της νέας για απέλαση μεταναστών με ή χωρίς τα παιδιά τους, αν αυτά έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ. Οι αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές θα βάλουν και πάλι οικογένειες με παιδιά σε κέντρα κράτησης όταν ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στην εξουσία τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον Τομ Χόμαν και την καταγραφή της Washington Post.

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ – ICE θα επιδιώξει να κρατήσει γονείς με παιδιά σε σκηνές παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές συνοριακές αρχές για να αντιμετωπίσουν τα μεταναστευτικά κύματα, δήλωσε ο Χόμαν. Η κυβέρνηση θα θέσεις προς απέλαση τους γονείς που βρίσκονται παράνομα στη χώρα, ακόμη και αν έχουν μικρά παιδιά που έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ, πρόσθεσε, αφήνοντας στις οικογένειες αυτές να αποφασίσουν αν θα φύγουν μαζί ή θα χωριστούν.

«Εδώ είναι το θέμα», δήλωσε ο Χόμαν σε μια εκτενή συνέντευξη που περιελάμβανε μερικά από τα πιο εκτενή σχόλιά του μέχρι σήμερα σχετικά με τα σχέδια του Τραμπ για μαζικές απελάσεις. «Γνωρίζατε ότι βρισκόσασταν παράνομα στη χώρα και επιλέξατε να αποκτήσετε παιδί. Έτσι θέσατε την οικογένειά σας σε αυτή τη θέση».

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έθεσε τέρμα στην οικογενειακή κράτηση το 2021, κλείνοντας τρεις εγκαταστάσεις που η ICE αποκαλούσε «κέντρα φιλοξενίας» και οι οποίες προσέφεραν περίπου 3.000 κλίνες. Επικρίθηκαν από υποστηρικτές της μετανάστευσης και παιδίατρους που είπαν ότι η κράτηση ήταν επιβλαβής για τα παιδιά. Ο Χόμαν ζήτησε 100.000 κλίνες για τις απελάσεις.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής που εποπτεύει τα προγράμματα κράτησης ανηλίκων μεταναστών έχει ορίσει τις 20 ημέρες ως το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορούν να κρατούνται τα παιδιά στις οικογενειακές εγκαταστάσεις. Η διαδικασία απέλασης απαιτεί συχνά περισσότερο χρόνο, οπότε η ICE έχει γενικά προτιμήσει να δίνει προτεραιότητα σε ενήλικες που είναι πιο εύκολο να απομακρυνθούν.

Όμως, ο Χόμαν δήλωσε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει μόλις αναλάβει ο Τραμπ τα καθήκοντά του. «Θα χρειαστεί να κατασκευάσουμε οικογενειακές εγκαταστάσεις», δήλωσε. «Το πόσα κρεβάτια θα χρειαστούμε θα εξαρτηθεί από το τι λένε τα δεδομένα».

Ο Χόμαν δεν θα διευθύνει τις επιχειρήσεις του ICE στο πλαίσιο του ρόλου του στον Λευκό Οίκο. Αλλά θα συνεργαστεί στενά σε θέματα συνόρων και μετανάστευσης με την Κρίστι Λ. Νόεμ, νυν κυβερνήτη της Νότιας Ντακότα και επιλογή του Τραμπ για να ηγηθεί του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται το ICE.

Ως εκτελών χρέη διευθυντή του ICE κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ο Χόμαν προώθησε την πολιτική «μηδενικής ανοχής» που χώρισε περισσότερα από 4.000 παιδιά από τους γονείς τους αμέσως μετά τη διέλευση των συνόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Είπε ότι η νέα εκστρατεία επιβολής του Τραμπ θα επιδιώξει την απέλαση οικογενειών μαζί. Αναγνώρισε όμως ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να απομακρύνει τα παιδιά που είναι πολίτες των ΗΠΑ, αφήνοντας στους γονείς να αποφασίσουν αν θα χωρίσουν την οικογένεια.

Αφού αποσύρθηκε από το ICE το 2018, ο Χόμαν έγινε τακτικός προσκεκλημένος στο Fox News, υποστηρίζοντας το είδος της μη συναισθηματικής, μη απολογητικής προσέγγισης στην επιβολή της μετανάστευσης που φαίνεται να αρέσει στον Trump.

Αλλά από όλους τους σκληροπυρηνικούς των συνόρων στην επερχόμενη κυβέρνηση, ο Χόμαν είναι ίσως ο πιο συνειδητοποιημένος σχετικά με τα όρια της ικανότητας της κυβέρνησης να εκπληρώσει τις υποσχέσεις για μαζικές απελάσεις – και το ενδεχόμενο πολιτικών αντιδράσεων.

«Πρέπει να δείξουμε στον αμερικανικό λαό ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να μην είμαστε απάνθρωποι», είπε.«Δεν μπορούμε να χάσουμε την πίστη του αμερικανικού λαού».

