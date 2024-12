Μεσίνα: «Ο Νίμπο θα μείνει εκτός ομάδας για μήνες, όχι εβδομάδες»

Ο Τζος Νίμπο δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν από την αρχή της φετινής χρονιάς και βρίσκεται εκ νέου στα πιτς με νέο πρόβλημα.

Μετά τη νίκη της Αρμάνι με 105-90 επί της Τραπάνι, ο Έτορε Μεσίνα έριξε την είδηση «βόμβα» για τον σέντερ της ομάδας του, κάνοντας λόγο για πολύμηνη απουσία.

«Εξετάζεται από τους καλύτερους ειδικούς. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά σπάνιου είδους τραυματισμό, μιλάμε για μήνες έξω, όχι εβδομάδες. Ελπίζουμε τουλάχιστον να είναι για λίγους μήνες», δήλωσε ο Έτορε Μεσίνα στη συνέντευξη τύπου, προκαλώντας αμηχανία στην αίθουσα.

Ο Τζος Νίμπο τραυματίστηκε για τρίτη φορά φέτος, καθώς ταλαιπωρούνταν από προβλήματα στον ώμο και στους προσαγωγούς, χάνοντας αρκετά ματς στο ξεκίνημα της σεζόν.

Το τελευταίο μάλιστα διάστημα τέθηκε νοκ άουτ για σχεδόν δυο μήνες και πλέον, η νέα απουσία του αναμένεται να κρατήσει περισσότερο.

⚪🔴Ettore Messina on Josh Nebo: «He’s being evaluated by top specialists. It’s an extremely rare type of injury, we’re talking about months and not weeks. And let’s hope it’s a few months» pic.twitter.com/pbeUUmMIOI

— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) December 23, 2024