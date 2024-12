Απίθανες ιστορίες πίσω από πέντε δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Όσο και αν λατρεύουμε να το μισούμε, το καθιερωμένο soundtrack των Χριστουγέννων είναι ένας από τους λόγους που ανυπομονούμε κάθε χρόνο για τον ερχομό των γιορτών. Όχι μόνο επειδή είναι πλούσιο και περιλαμβάνει κομμάτια από όλα τα είδη, αλλά κυρίως επειδή κρύβει μερικά διαμαντάκια που λατρεύουμε να μισούμε, με πρώτο και καλύτερο το μεγαλύτερο hit της θέας Mariah Carey.

Και παρότι αρκετοί ισχυριζόμαστε πως δεν αντέχουμε να ακούσουμε για μία ακόμη χρονιά τις κορόνες της Mariah, είναι εξαιρετικά πιθανό κάπου μεταξύ 20 και 31 Δεκεμβρίου να υποκύψουμε στις πιέσεις, να αρχίσει να παίζει σε λούπα στο μυαλό μας το «Αll I want for Christmas», ίσως να μας ξεφύγει και κάποιο απρόβλεπτο «ou», καθώς περπατάμε ανέμελοι στον δρόμο.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς ξεχωρίσαμε μερικά από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των Χριστουγέννων και αποκαλύπτουμε τις άγνωστες ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά!

#1 Χριστούγεννα – Δέσποινα Βανδή

Κακά τα ψέματα. Όποιος μιλάει Ελληνικά ξέρει καλά πως το καλύτερο χριστουγεννιάτικο κομμάτι όλων των εποχών είναι το «Χριστούγεννα» της Δέσποινας. Πρόκειται πράγματι για ένα εμβληματικό κομμάτι σε στίχους και μουσική του Φοίβου, το οποίο μπήκε τελευταία στιγμή στον πλατινένιο δίσκο «Γεια» ο οποίος κυκλοφόρησε το 2001, ενώ χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος μέχρι να αναγνωριστεί η αξία του και να γίνει επιτυχία. Το βίντεο κλιπ του κομματιού προέκυψε εντελώς τυχαία, όταν η τραγουδίστρια έτυχε να βολτάρει με τον σκηνοθέτη Κώστα Καπετανίδη στους δρόμους του Λονδίνου και εκείνος είχε στα χέρια του μία κάμερα. Έτσι, αποφάσισαν να γυρίσουν το βίντεο κλιπ που απολαμβάνουμε μέχρι και σήμερα!

#2 Santa Claus is coming to town – Harry Reser

Το πασίγνωστο τραγούδι «Santa Claus Is Comin’ to Town» που στη χώρα μας έχει μεταφραστεί «ο Αη Βασίλης πάλι θα ‘ρθει» -και τραγουδηθεί μοναδικά από την Καίτη Γαρμπή-, γράφτηκε από τον Haven Gillespie μέσα στο βαγόνι ενός τρένου, συγκεκριμένα πάνω στο πίσω μέρος ενός φακέλου και ενορχηστρώθηκε από τον J. Fred Coots μέσα σε δέκα λεπτά. Ο Coots πρότεινε το κομμάτι στη δισκογραφική Leo Feist Inc., όμως, θεωρήθηκε αρκετά παιδικό και δεν προχώρησε η κυκλοφορία του. Το τραγούδι εν τέλει κατάφερε να αποκτήσει την επιτυχία που του αναλογούσε τον Νοέμβριο του 1934 όταν το τραγούδησε ο Harry Reser με την μπάντα του.

#3 Last Christmas – WHAM

Το γιορτινό έπος των WHAM κυκλοφόρησε τον Δεκεμβρίου του 1986 και έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία, αφού έδωσε σε όλες τις πληγωμένες καρδιές που έζησαν έναν ανεκπλήρωτο έρωτα την ελπίδα για μία νέα αγάπη. Το παράδοξο είναι πως ενώ πρόκειται για τον ύμνο των Χριστουγέννων, η μόνη αναφορά που κάνει σε σχέση με τις γιορτές είναι το Christmas που υπάρχει στον τίτλο του. Η κυκλοφορία του τραγουδιού έφερε τη μπάντα σε δικαστική διαμάχη με τον Βarry Μanilow ο οποίος ισχυρίστηκε πως μέρη από τη μελωδία του κομματιού έμοιαζαν με το τραγούδι του «Can’t smile without you», γεγονός που οδήγησε τον George Michael να χαρίσει σε μία φιλανθρωπική οργάνωση όλες τις εισπράξεις από την πρώτη χρονιά κυκλοφορίας του τραγουδιού.

#4 Jingle Bells – James Lord Pierpont

Αν τα Χριστούγεννα ήταν μία και μόνο μελωδία, θα ήταν δίχως αμφιβολία το «Jingle Bells» ή αλλιώς, το «The One Horse Open Sleigh», ίσως το πιο παλιό και γνωστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών. Συγκεκριμένα, το κομμάτι γράφτηκε σε μία ταβέρνα το 1850 από τον James Lord Pierpont, ο οποίος το εμπνεύστηκε ενώ παρακολουθούσε ιπποδρομίες στο Σάλεμ και ήταν ένα τραγούδι που αναφερόταν στον χειμώνα, όχι στα Χριστούγεννα. Η πρώτη ηχογράφηση του κομματιού χρονολογείται τον Οκτώβριο του 1889, αν και δεν έχει βρεθεί κάποια κόπια που να το επιβεβαιώνει.

#5 Rudolph the Red-Nosed Reindeer – Bing Crosby

To Κλασικό «Rudolph the Red-Nosed Reindeer» δημιουργήθηκε από τον κειμενογράφο Robert May για λογαριασμό της αλυσίδας καταστημάτων Montgomery Ward, η οποία ήθελε να ετοιμάσει τον χριστουγεννιάτικο κατάλογό της. Λίγο καιρό αργότερα, ο May χάνει τη γυναίκα του από καρκίνο και στη δημιουργία του Rudolf βρίσκει ένα «καταφύγιο». Μέσω αυτού του ήρωα, εξιστορεί εμπειρίες από την παιδική του ηλικία αλλά και από τα πειράγματα που δεχόταν από συμμαθητές του επειδή ήταν κοντός. Ο λόγος που αποφάσισε να κάνει τον Rudolf ελάφι, οφείλεται στην κόρη του η οποία τα αγαπούσε πολύ. Η ενορχήστρωση του κομματιού είναι του John Marks και η εκδοχή που έχει καθιερωθεί έχει «ντυθεί» με τη φωνή του Bing Crosby.