Σίμπιλ Σέπερντ: Αγνώριστη η 74χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς «Αυτός, αυτή και τα μυστήρια»

Η Σίμπιλ Σέπερντ, η πρωταγωνίστρια της αγαπημένης σειράς των 80’s «Αυτός, αυτή και τα μυστήρια» απαθανατίστηκε πριν λίγες ημέρες στο Λος Άντζελες. Η ηθοποιός, η οποία είναι 74 χρόνων περπατούσε χαλαρά παρέα με τον βοηθό της.

Η δημόσια εμφάνιση στο Λος Άντζελες

Η ηθοποιός φορούσε ένα φαρδύ πουκάμισο και τζιν, ξανθιά και χωρίς ιδιαίτερο μακιγιάζ. Ο πιο πρόσφατος ρόλος της θρυλικής ηθοποιού ήρθε ως συγγραφέας Nancy Crampton-Brophy στην τηλεοπτική ταινία του 2023 How to Murder Your Husband, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Stephen Tolkin.

Η λαμπερή καλλιτεχνική διαδρομή

Η Σίμπιλ Σέπερντ γεννήθηκε στο Μέμφις του Τενεσί, στις 18 Φεβρουαρίου του 1950.

Είναι περισσότερο γνωστή στο ευρύ κοινό από τις ερμηνείες της στους εκάστοτε ρόλους της «Τζέισι Φάροου» στην ταινία «Η Τελευταία Παράσταση» (The Last Picture Show), ως «Μπέτσι» στον Ταξιτζή (Taxi Driver), ως «Μαντλίν Σπένσερ» στο Psych, ως «Μάντι Χέις» στο Moonlighting (στην Ελλάδα προβλήθηκε με τον τίτλο Αυτός, αυτή και τα μυστήρια) με συμπρωταγωνιστή της τον Μπρους Γουίλις, ως «Σίμπιλ Σέρινταν» στο Cybill και ως «Φίλις Κρολ» στο The L Word. Είχε, επίσης, έναν χαρακτηριστικό ρόλο στην ταινία «Πάθη και Φιλοδοξίες», στο πλευρό του Ντον Τζόνσον.

Οι βραβεύσεις

Η Shepherd τιμήθηκε για τη δουλειά της στην τηλεοπτική σειρά, η οποία προβαλλόταν από το 1985-1989 στο ABC, με δύο Χρυσές Σφαίρες στην κατηγορία Καλύτερης ερμηνείας ηθοποιού σε τηλεοπτική σειρά – κωμωδία ή μιούζικαλ το 1986 και το 1987, ενώ έλαβε επίσης μια υποψηφιότητα το 1988.

Ήταν επίσης υποψήφια για Emmy για τη δουλειά της στη σειρά το 1988. Στη συνέχεια, έλαβε άλλες τρεις υποψηφιότητες για Emmy από το 1995 έως το 1997 για τη δουλειά της στη σειρά Cybill του CBS, η οποία της χάρισε επίσης άλλη μια Χρυσή Σφαίρα το 1996 και μια υποψηφιότητα την επόμενη χρονιά.