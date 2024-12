Το δώρο που θέλει κάθε gamer

Ο λόγος; Μα είναι προφανής: μπορείς να τους κάνεις χαρούμενους απλά και μόνο με ένα video game! Ευτυχώς για ‘σένα, ο χώρος του gaming είναι γεμάτος «διαμάντια» που θα χαρίσουν ώρες ποιοτικής ψυχαγωγίας σε έναν λάτρη των βιντεοπαιχνιδιών με τις διαθέσιμες προτάσεις μάλιστα να καλύπτουν κάθε πλατφόρμα αλλά και γούστο. Τι θα ‘λεγες λοιπόν να βλέπαμε ποιοι είναι οι πιο «hot» τίτλοι παιχνιδιών εν όψει της φετινής εορταστικής περιόδου; Προς διευκόλυνσή σου μάλιστα, συγκεντρώσαμε τις προτάσεις μας σε διάφορες κατηγορίες, ώστε να καταλήξεις πιο άνετα σε εκείνη που σε καλύπτει.

Αποκλειστικότητες PS5

Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με τις αποκλειστικότητες του PS5 με κάτι διαφορετικό από τα The Last of Us Part I και The Last of Us Part II Remastered (το πρώτο πλήρως εξελληνισμένο). Δύο θρυλικοί τίτλοι από τη Naughty Dog με εκπληκτική αφήγηση, σπουδαίο gameplay και μοναδικές ερμηνείες, που κάθε gamer «οφείλει» να παίξει. Εξαιρετική περίπτωση συνιστά και το Marvel’s Spider-Man 2 με την εντυπωσιακότερη ψηφιακή εκδοχή της Νέας Υόρκης. Εξέτασε πολύ σοβαρά το God of Ragnarok (εξελληνισμένο και αυτό) που ωθεί το είδος των action adventures σε νέα επίπεδα ενώ αν ο παραλήπτης του δώρου αρέσκεται στις δυνατές προκλήσεις, τέσταρέ τον με το Demon’s Souls. Για κάτι πιο χαλαρό υπάρχει το Astro Bot (με ελληνικά μενού και υπότιτλους) ενώ στο ίδιο χαριτωμένο στυλ είναι και το Ratchet & Clank: Rift Apart. Όσο για το φετινό Final Fantasy VII Rebirth, απλά δεν χάνεται.

Αποκλειστικότητες Xbox Series X|S

Το Xbox δεν έχει πλέον τόσες αποκλειστικότητες όσες είχε παλιότερα (ή όσες έχει ακόμα το PS5) όμως ακόμα κι έτσι δεν παύει να έχει ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Μία από αυτές είναι το Senua’s Saga: Hellblade II που σαγήνευσε Τύπο και κοινό νωρίτερα μέσα στη χρονιά με τα τρομερά του γραφικά. Πολύ δυνατή κυκλοφορία είναι και το Microsoft Flight Simulator 2024. Η φετινή έκδοση του εξομοιωτή αεροσκαφών της Asobo Studio έρχεται να ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη, προσφέροντας μία συγκλονιστικά ρεαλιστική πτητική εμπειρία, ό,τι πιο κοντινό μπορεί να ζήσει κανείς πριν επισκεφθεί έναν πραγματικό εξομοιωτή. Επίσης καλή περίπτωση είναι και το άρτι αφιχθέν Indiana Jones and the Great Circle, ο τίτλος που έρχεται να μας βάλει στα παπούτσια – και το καπέλο – του σπουδαίου αρχαιολόγου. Τα Forza Horizon 5 και Halo Infinite μπορεί να είναι παλαιότερες κυκλοφορίες (με κλεισμένη τριετία) όμως δεν παύουν να διαθέτουν υψηλότατα στάνταρ παραγωγής.

Αποκλειστικότητες Nintendo Switch

Για το Switch ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Η Nintendo διαθέτει άλλωστε παραδοσιακά την πιο πλούσια γκάμα αποκλειστικών first-party κυκλοφοριών οπότε αν μη τι άλλο οι επιλογές είναι αστείρευτες. Κάνοντας μία απέλπιδα προσπάθεια να μην ξεχάσουμε κάποιο από τα σημαντικότερα τέτοια video games, θα σου προτείνουμε τα The Legend of Zelda: Breath of the Wild και Tears of the Kingdom – αμφότερα αριστουργήματα. Συνεχίζουμε με Super Smash Bros. Ultimate, Paper Mario: The Origami King, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe και Luigi’s Mansion – όλα τους διαφορετικά, όλα τους ένα κι ένα. Το Donkey Kong Country Returns HD και το Donkey Kong Country: Tropical Freeze είναι το κάτι άλλο, ενώ το Animal Crossing: New Horizons απλά δεν παίζεται. Το Splatoon 3 είναι μια κατηγορία μόνο του, το Xenoblade Chronicles 2 έρχεται με όπλο έναν μοναδικό κόσμο ενώ καθ’ ό,τι δεν θα μπορούσε να λείπει μία αναφορά σε κάποιο Pokemon, το Legends Arceus είναι εξίσου must.

Multiformat τίτλοι

Πέραν όλων των αποκλειστικοτήτων που αναφέραμε παραπάνω (μερικές από τις οποίες κυκλοφόρησαν λίγα χρόνια πιο πριν αλλά δείχνουν υπέροχες και παίζονται άνετα και σήμερα), έχουμε και σπουδαίους τίτλους που έκαναν την εμφάνισή τους μέσα στη χρονιά σε περισσότερες από μία πλατφόρμες. Το Elden Ring: Shadow of the Erdtree είναι από τα καλύτερα expansions που έχουμε δει, ενώ το Metaphor: ReFantazio έρχεται με δυνατά vibes Persona. Το Tekken 8 προσφέρει ό,τι θα περίμενε κανείς από ένα άξιο τέκνο της σειράς (ξύλο, ξύλο, ξύλο) ενώ το Like a Dragon: Infinite Wealth είναι το sequel που περίμεναν όλοι οι φίλοι της ομώνυμης σειράς. Πάρα πολύ καλό είναι και το Prince of Persia: The Lost Crown (που επειδή κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, οι περισσότεροι έχουν ξεχάσει) ενώ αν θες να πας στα σίγουρα, το Call of Duty: Black Ops 6 είναι η go-to λύση.