Αρώματα που «μυρίζουν» Χριστούγεννα: Οι top επιλογές δώρου 

Για όλους μας υπάρχει ένα άρωμα που, όταν το βρούμε, μετατρέπεται σε κομμάτι της προσωπικής μας σφραγίδας. Είναι εκείνη η μυρωδιά που οι άλλοι συνδέουν με τη μορφή μας, που ολοκληρώνει το styling μας και που αντανακλά ένα κομμάτι της προσωπικότητάς μας.

Είτε θέλετε να αγοράσετε ένα άρωμα για σας είτε για ένα αγαπημένο σας πρόσωπο δεν υπάρχει ωραιότερη ιδέα για δώρο. Ειδικά μάλιστα όταν αυτό το άρωμα «μυρίζει» Χριστούγεννα και θυμίζει έντονα τη γιορτινή ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει κάθε χρόνο τέτοια εποχή.

Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τα καλύτερα γυναικεία και ανδρικά αρώματα και σας προτείνουμε:

Γυναικείο Άρωμα Victoria’s Secret Bare Vanilla Body Mist 250ml

Το Body Mist Victoria’s Secret Bare Vanilla είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα αισθησιακό άρωμα που ξεχωρίζει. Αυτό το ελαφρύ, αλλά διαρκές body mist συνδυάζει τη γοητεία της βανίλιας με την απαλότητα του κασμίρ και την εκλεπτυσμένη νότα της πούδρας.

Η εκλεκτή σύνθεση αυτών των στοιχείων δημιουργεί ένα απαλό, θηλυκό άρωμα που αγκαλιάζει τις αισθήσεις σαν ένα αόρατο πέπλο κομψότητας.

Burberry Weekend For Women Eau de Parfum 100ml

Παραδοθείτε στην χαρά και τυλίξτε το σώμα σας με τις γλυκές νότες του αρώματος Burberry Weekend for Women. Κανένα άλλο άρωμα δεν δημιουργεί τέτοιο αίσθημα αγνής χαράς για τα απλά πράγματα.

Ένα καθαρό άρωμα με κορυφαίες νότες μανταρινιού, χυμού δέντρων και φυτού Reseda. Λεπτές λουλουδάτες νότες καρδιάς από άγριο τριαντάφυλλο, άνθη ροδάκινου, ίριδα και υάκινθο, αναζωογονημένες από μια λεπτή βουτιά νεκταρίνι. Οι χαμηλές νότες από ξύλο κέδρου και σανταλόξυλο προσθέτουν βάθος για ένα χαλαρό και φρέσκο άρωμα.

Ysl Libre Eau de Parfum 90ml

LIBRE, το εμβληματικό άρωμα Yves Saint Laurent, η ελευθερία να ζεις τα πάντα στο έπακρο. Το άρωμα μιας γυναίκας δυνατής και ελεύθερης που δεν διστάζει να ζει έντονα και να πειραματίζεται.

Το πρώτο λουλουδάτο άρωμα με λεβάντα. Η αντίθεση μεταξύ του φλογερού αισθησιασμού του Μαροκινού άνθους πορτοκαλιάς και της ευθύτητας της Γαλλικής λεβάντας, σε έναν απρόσμενα θηλυκό συνδυασμό. Ένα ξεχωριστό ίχνος, σαν ανάσα ελευθερίας. Ένα υψηλής αισθητικής μπουκάλι με έντονες γωνίες, το οποίο αγκαλιάζει ένα χρυσό κόσμημα: το εμβληματικό λογότυπο Cassandre, επιβλητικό και υπερμέγεθες.

Zadig & Voltaire This Is Her! Eau de Parfum 100ml

Οι νότες κορυφής είναι γιασεμί σαμπακ, ροζ πιπέρι και άνθος μεταξιού, οι μεσαίες νότες είναι κάστανο, σαντιγύ και βανίλια, ενώ οι νότες της βάσης είναι σανδαλόξυλο και ξύλο κασμίρι.

Το μπουκάλι έχει απλό σχέδιο με ραγισμένες άκρες. Τα πολύτιμα υλικά, με υπογραφή το σανταλόξυλο, και ο δροσερός σχεδιασμός προσπαθούν να προσφέρουν κάτι νέο σύμφωνα με την edgy εικόνα της μάρκας.

Korres Aegean Bronze Eau de Parfum 50ml

Άρωμα από κεχριμπάρι, εθιστικό + λαμπερό, με νότες από μεσογειακό περγαμόντο, φρέζια, φρατζιπάνι και άμμο, αρωματισμένο με μαγευτική καμένη ζάχαρη. Θηλυκό, κομψό, εξωτικό άρωμα, εμπνευσμένο από νότες καλοκαιριού.

Davidoff Cool Water Eau de Toilette 125ml

To Davidoff Cool Water αγκαλιάζει την δύναμη του ωκεανού. Ένα δροσερό κύμα που σε γεμίζει δύναμη, ενέργεια και ζωντάνια. Με έντονη δροσιά και αισθησιασμό το άρωμα αυτό, απευθύνεται στον άνδρα που σφυρηλατεί τον ανδρισμό του πάνω στα κύματα της δράσης.

Στις νότες κορυφής του συναντάμε μέντα και λεβάντα που αναδεικνύουν την έντονη φρεσκάδα του αρώματος. Προχωρώντας στην καρδιά, το άρωμα ζωντανεύει με πικάντικο κόλιανδρο, γιασεμί, δρυ και γεράνι, ενώ στην βάση ρέει αισθησιακά το κεχριμπάρι και ο musk.

Christian Dior Sauvage Elixir Eau de Parfum 60ml

Το Sauvage Elixir είναι ένα άρωμα με μοναδική συγκέντρωση βασισμένο στην εμβληματική φρεσκάδα του Sauvage με μια μεθυστική νότα μπαχαρικών, ένα «ειδικά σχεδιασμένο» αιθέριο έλαιο λεβάντας κι ένα μείγμα γλυκών, απαλών ξύλων που συνθέτουν την υπογραφή της ισχυρής, ξεχωριστής και σαγηνευτικής αύρας του.

Dolce & Gabbana K Eau De Parfum 100ml

Tο ανδρικό άρωμα Dolce & Gabbana K by Dolce & Gabbana είναι η απόλυτη ενσάρκωση της βασιλικής αρρενωπότητας, ένα άρωμα που αποκαλύπτει τον βασιλιά που κρύβει μέσα του κάθε σύγχρονος άνδρας. Με τη μαγνητική του δύναμη, εκφράζει τον άνδρα που χαράζει μόνος του το μονοπάτι προς το πεπρωμένο του, προσδίδοντας στυλ και αυτοπεποίθηση σε κάθε του βήμα.

Η σύνθεση του Dolce & Gabbana K by Dolce & Gabbana είναι αισθησιακή και αρρενωπή, με ξυλώδεις και πικάντικες νότες που τονίζουν τέλεια τον δυναμικό και γεμάτο πάθος χαρακτήρα αυτού που το φοράει. Αυτή η έκδοση είναι μια πιο έντονη ερμηνεία του αρχικού αρώματος, φέρνοντας μαζί της έναν αέρα μυστηρίου και πολυτέλειας που μαγνητίζει τις αισθήσεις.

Moschino Uomo Eau de Toilette 125ml

Το ανδρικό Eau de Toilette Moschino Uomo? είναι σαν να περιέχει μια δόση από το περίφημο νότιο ταμπεραμέντο στο μοναδικό ξυλώδες άρωμά του. Διαπιστώστε και μόνοι σας ότι λίγη ιταλική φινέτσα ταιριάζει απόλυτα και σε εσάς κι επιπλέον – η επιτυχία με τις γυναίκες είναι εγγυημένη.