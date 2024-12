Μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία ανέφεραν χθες Κυριακή ότι δυνάμεις της χώρας, δρώντας πίσω από τις γραμμές του εχθρού, κατέστρεψαν, κατά τη διάρκεια περίπλοκης, συντονισμένης ειδικής επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν ο στρατός και υπηρεσίες πληροφοριών, τρένο που μετέφερε καύσιμα στα ρωσικά στρατεύματα στην περιφέρεια Ζαπορίζια (νότια), θέτοντας επίσης εκτός λειτουργίας τη σιδηροδρομική διαδρομή, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα.

Χρησιμοποιήθηκαν πυροβολικό μακράς εμβέλειας και drones αναγνώρισης και εφόρμησης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αρχικά ανατινάχτηκε από ομάδα δολιοφθοράς τμήμα των σιδηροτροχιών μπροστά στον συρμό 40 βαγονιών, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών HUR. Κατόπιν η μηχανή στοχοποιήθηκε με πύραυλο που εκτοξεύτηκε από HIMARS και drones εφόρμησης έπληξαν αρκετά άλλα από το περίπου 40 βαγόνια, που καταστράφηκαν, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά.

Η εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα δημοσιοποίησε στον ιστότοπό της βίντεο από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα αναγνώρισης που εικονίζει τον φλεγόμενο συρμό.

Σκοπός της επιχείρησης, λέει η Ουκρανία, ήταν να χτυπηθεί ο «ανεφοδιασμός» των ρωσικών δυνάμεων καύσιμα που μεταφέρονταν από την Κριμαία «στις προσωρινά κατεχόμενες περιοχές στην (περιφέρεια) Ζαπορίζια», διαβεβαίωσε εξάλλου η HUR το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από πλευράς Μόσχας σε αυτό το στάδιο.

The moment a Switchblade-600 drone struck a Russian fuel train during yesterday’s SBU operation in Zaporizhzhia region. In collaboration with the 14th Unmanned Aerial Vehicle Regiment. https://t.co/sd6QOLCKOY pic.twitter.com/DTYZXXT4EC

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2024