Τι σχέση έχει ένας μιμητής του Έλβις με το εμπόριο οργάνων και μια απόπειρα δολοφονίας του Ομπάμα; Πολλές!

To διαδίκτυο έχει ακόμη μια εξωφρενική αληθινή ιστορία εγκλήματος να αποθεώσει. Το νέο τριμερές ντοκιμαντέρ του Netflix, The Kings of Tupelo: A Southern Crime Saga ακολουθεί τη ζωή του θυρωρού και μιμητή του Έλβις Πρίσλεϊ, Κέβιν Κέρτις, ο οποίος ήταν σε μια αποστολή «να αποκαλύψει τη σκοτεινή πλευρά του Τούπελο».

Το ντοκιμαντέρ εξετάζει πώς οι θεωρίες συνωμοσίας οδήγησαν στη σύλληψή του το 2013, καθώς και τη μεγάλη προσπάθεια του να προσπαθήσει να βγει καθαρός από έναν ιστό παράνοιας αντιμετωπίζοντας έναν απροσδόκητο αντίπαλο.

Η σειρά απλώνει στην οθόνη μια ιστορία που διαδραματίστηκε στο Τούπελο του Μισισιπή, τη γενέτειρα του πραγματικού Έλβις Πρίσλεϊ, μια πόλη που δεν είναι άγνωστη στους μιμητές του σταρ.

Η ζωή του Κέρτις ανατρέπεται όταν ανακαλύπτει ένα κομμένο κεφάλι σε ένα ψυγείο νοσοκομείου. Αυτό που ακολουθεί είναι μια κόντρα σε μια μικρή πόλη, θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο και μια σκοτεινή ιστορία που αποκαλύπτεται κομμάτι κομμάτι με συνεχείς ανατροπές.

Το ντοκιμαντέρ έχει ενθουσιάσεις του χρήστες του Reddit που το αποκαλούν «ό,τι πιο συγκλονιστικό έχουν δει φέτος» ενώ οι συγκρίσεις με το ντοκιμαντέρ Tiger King που προβλήθηκε από την πλατφόρμα το 2020 και έκανε τους πάντες να παραληρούν για την αληθινή ιστορία που ξεπέρασε κάθε φαντασία είναι πολλές.

«Βλέποντας το καθώς πληκτρολογώ, είναι σαν να επιβαίνει σε ένα τρένο με προορισμό την καταστροφή. Ξέρεις ότι δεν πρέπει να το δεις, αλλά απλά δεν μπορείς να σταματήσεις να το βλέπεις» έγραψε χρήστης.

«Ακόμα δεν μπορώ να φέρω το μυαλό μου στα καλά του. Τι στο διάολο είδα μόλις;» γράφει άλλος χρήστης. «Έπρεπε να σταματήσω και να το γκουγκλάρω για να δω αν μας κοροϊδεύουν ή είναι ντοκιμαντέρ βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Πόσο τρελή ήταν αυτή η ιστορία; Πόσο εξωφρενικοί ήταν αυτοί άνθρωποι;» σχολιάζει άλλος.

Οι φαν του ντοκιμαντέρ του δίνουν 10 στα 10 και πολλοί λένε ότι βάζει τις βάσεις για ένα νέο είδος true crime αφήγησης που πρέπει να έχει συνέχεια.

Η ιστορία είναι αυτή:

Ο Κέρτις ανακαλύπτει κομμάτια από ανθρώπινο σώμα ενώ καθάριζε το νεκροτομείο στο Ιατρικό Κέντρο του Βόρειου Μισισιπή.

Επικοινωνεί με τη διοίκηση για να του απαγορευθεί η είσοδος για πάντα.

Ο Κέρτις είναι πεπεισμένος ότι τα μέρη του σώματος αφορούν σε παράνομο εμπόριο οργάνων.

Τα ΜΜΕ του κλέινουν την πόρτα.

Ο Κέρτις επικοινωνεί με άλλον μιμητή, τον Τζέιμς Έβερετ Ντάτσκε, που ήταν και ιδιοκτήτη μιας ανεξάρτητης εφημερίδας.

Ο Ντάτσκε υποσχέθηκε να δημοσιεύσει την ιστορία αλλά πρόδωσε τον Κέρτις γιατί ήθελε να μπει στην πολιτική αρένα.

Όταν το γάντι ανάμεσα στους δύο έπεσε οι υποθέσεις, οι συνωμοσίες, μια απόπειρα δολοφονίας του Μπαράκ Ομπάμα και επιστολές με δηλητήριο κάνουν τη διαμάζη όσο εξωφρενική μπορεί να υποθέσει κανείς.