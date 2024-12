Σκύλος και γάτα: Η διατροφή που δυναμώνει το ανοσοποιητικό τους

Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι μια από τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού. Αποτελεί την άμυνα απέναντι στους κινδύνους που παρουσιάζονται ως προς την υγεία του σκύλου και της γάτας.

Γι΄αυτό είναι καλό να προσθέτουμε στο πιάτο τους τροφές και θρεπτικά συστατικά, προκειμένου να το ενισχύσουμε.

«Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ο μηχανισμός άμυνας που αναπτύσσει το σώμα ενάντια σε μολύνσεις από ιούς και βακτήρια. Τα αμυντικά κύτταρα αναπτύσσονται στον θύμο αδένα, στην σπλήνα και στο λεμφικό σύστημα.

Το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί όταν απουσιάζουν από τη διατροφή τους ορισμένες βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία», αναφέρει η σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Ελένη Παλαιολογοπούλου.

Οι σημαντικές βιταμίνες, σύμφωνα με την κα Παλαιολογοπούλου, είναι οι Α,Ε,C, η βήτα καροτίνη και τα απαραίτητα μέταλλα είναι ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος.

Οι πιπεριές έχουν τέσσερις φορές περισσότερη βιταμίνη C από ό,τι ένα πορτοκάλι

Ένα σημαντικό ιχνοστοιχείο είναι το σελήνιο. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει να επιλέγουμε τροφές, οι οποίες έχουν αντιοξειδωτική δράση, καθώς προστατεύουν τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες και τις τοξίνες του περιβάλλοντος. Όπως επίσης, και από τα βλαβερά χημικά που εισέρχονται στο σώμα.

Ποιες είναι λοιπόν, οι τροφές που βελτιώνουν το ανοσοποιητικό του σκύλου και της γάτας, σύμφωνα με την κα Παλαιολογοπούλου;

Τα Καρότα

Τα πορτοκαλόχρωμα αυτά λαχανικά είναι πλούσια σε βήτα καροτίνη. Η βιταμίνη αυτή στους σκύλους μετατρέπεται σε βιταμίνη Α, αλλά όχι στις γάτες. Επίσης, περιέχουν βιταμίνη C και μαζί με τη βιταμίνη Α προστατεύουν τον οργανισμό από τις ελεύθερες ρίζες.

Οι πιπεριές

Οι πιπεριές, ανεξαιρέτου χρώματος (πράσινες – κόκκινες – πορτοκαλί), έχουν τέσσερις φορές περισσότερη βιταμίνη C από ό,τι ένα πορτοκάλι. Άλλα και ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, και έτσι προστατεύουν τον οργανισμό από τις ελεύθερες ρίζες.

Τα λάχανα

Και τα λάχανα είναι επίσης εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, με στοιχεία που μπορούν να αποτρέψουν ορισμένους τύπους καρκίνου. Περιέχουν γλουταμίνη, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ανοσοποιητική λειτουργία, καθώς τα λευκά αιμοσφαίρια, όπως τα λεμφοκύτταρα, ουδετερόφιλα και μακροφάγα, χρειάζονται τη γλουταμίνη για να αναπτυχθούν. Αλλά και να πληθύνουν, έτσι ώστε να «εργαστούν» στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Επίσης, η γλουταμίνη συμβάλει στην καλή διατήρηση του γαστρεντερολογικού συστήματος και ειδικά του παχέος εντέρου.

Η διαπρεπής ερευνήτρια και ολιστική κτηνίατρος, Dr. Dodds, επισημαίνει την απόλυτη σύνδεση μεταξύ ανοσοποιητικού και γαστρεντερολογικού, γιατί η ομοιόσταση, δηλαδή η ισορροπία μεταξύ των δύο, είναι ο απόλυτος στόχος για έναν υγιή οργανισμό. Έτσι ώστε να μένουν τα θρεπτικά συστατικά μέσα στον οργανισμό και να αποβάλλονται οι βλαβερές τροφές και οι τοξίνες. Αν διαταραχτεί αυτό το σύστημα, το σώμα δεν μπορεί να έχει την κατάλληλη αντίδραση, όταν βάλλεται από μικρόβια και ιούς.

Κλινική μελέτη αναγνωρίζει πως η L-γλουταμίνη ομαλοποιεί την αντίδραση του ανοσοποιητικού, καθώς μειώνει τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις, σε εντερικό επίπεδο. Και βοηθά τον οργανισμό που υποφέρει από τροφική δυσανεξία.

Τα μανιτάρια shiitake

Αυτά τα μανιτάρια είναι γεμάτα με θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό, όπως βιταμίνη D, ψευδάργυρο, σελήνιο, σίδηρο, χαλκό. Παράλληλα, περιέχουν πρωτεΐνη, όπως είναι το αμινοξύ γλουταμίνη, αλλά και έναν πολυσακχαρίτη που λέγεται Lentinan. Τον βρίσκουμε μόνο σε αυτά τα μανιτάρια και συμμετέχει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού, καθώς αυξάνει την παραγωγή των κυττάρων Τ και NK (natural killers, δηλαδή φυσικά φονικά κύτταρα). Αυτά τα κύτταρα ευθύνονται για την φυσική ανοσία.

Τα μανιτάρια shiitake μπορούμε να τα βρούμε ολόκληρα σε αποξηραμένη μορφή ή σε σκόνη.

Τα Ρόδια

Τα ρόδια είναι πλούσια σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά. Η βιταμίνη C ενισχύει τα αντισώματα, τα οποία, με τη σειρά τους, βοηθούν το σώμα να αντιμετωπίσει τα μικρόβια που προκαλούν ασθένειες.

Το ηλιέλαιο

Αν προσθέσουμε λίγες σταγόνες ηλιέλαιο στην τροφή του σκύλου και της γάτας θα βοηθήσει στην ενυδάτωση του δέρματός τους, καθώς περιέχει βιταμίνη Ε.

Επιπλέον, το ηλιέλαιο ενισχύει την άμυνα του οργανισμού, βοηθά στα επίπεδα ενέργειας, στην υγεία της καρδιάς και στην ομαλή λειτουργία των οργάνων.

Συκωτάκια πουλιών

Είναι μια υπερτροφή για τον σκύλο και τη γάτα, καθώς περιέχουν -μεταξύ άλλων- τα σημαντικά μέταλλα σίδηρο και ψευδάργυρο, και το ιχνοστοιχείο σελήνιο. Και όπως προαναφέρθηκε αποτελούν βασικά συστατικά για ένα υγιές ανοσοποιητικό. Το σελήνιο, για παράδειγμα, καθώς ενσωματώνεται σε πρωτεΐνες, οι οποίες με την ενσωμάτωση μετονομάζονται σε σεληνοπρωτεϊνες, παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού. Έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και συμβάλλει στην αντιοξειδωτική άμυνα του θυρεοειδούς – το μεγαλύτερο ποσοστό σεληνίου στο σώμα το βρίσκουμε στον θυρεοειδή αδένα.

Οι παράγοντες που «χτυπούν» το ανοσοποιητικό σύστημα

«Θα πρέπει να έχουμε κατά νου οτι, εκτός από τις υγιεινές και φυσικές τροφές, καθοριστικό ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες και πρακτικές, ώστε το ανοσοποιητικό σύστημα να μπορέσει να αντιμετωπίσει ασθένειες και μικρόβια.

Δηλαδή τα ζωάκια θα πρέπει να ζουν σε ένα ασφαλές, καθαρό περιβάλλον, απαλλαγμένο από τοξίνες και βλαβερά χημικά», επισημαίνει η κα Παλαιολογοπούλου.

Αναφέρει επίσης ότι, αρκετά από τα χημικά φάρμακα που τους δίνουμε, αλλά και τα εμβόλια που τους κάνουμε δεν χρειάζονται και έχουν ως συνέπεια την καταστολή της υγιούς αντίδρασης του ανοσοποιητικού. Ή, κάνουν τον οργανισμό να υπερ-αντιδρά. Γι’ αυτό και έχουμε τόσες αλλεργίες και υπερβολική αντίδραση σε τροφές και συστατικά.

Παράλληλα, τα ζωάκια μας έχουν ανάγκη από παιχνίδι και δεν πρέπει να βιώνουν αγχώδεις καταστάσεις, που καταβάλλουν το ανοσοποιητικό.

Φροντίζετε αδεσποτούλια; Πώς μπορείτε να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό τους σύστημα

Αν φροντίζετε αδεσποτάκια μπορείτε να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό τους σύστημα ετοιμάζοντάς τους υγιεινές και γρήγορες συνταγές.

Η κα Παλαιολογοπούλου μοιράζετε μαζί μας δύο γεύματα που μπορείτε να τους προσφέρετε.

Στις γατούλες μπορείτε να δώσετε, σε μικρή ποσότητα, ωμά συκωτάκια πουλιών – δύο με τρεις φορές την εβδομάδα. Είναι το πιο εύκολο και θρεπτικό για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού τους συστήματος.

Για τα γατάκια και τα σκυλάκια μπορείτε να βράσετε λίγη βρώμη και να προσθέσετε λίγο λάχανο, συκωτάκια, 1 κουτ. γλυκού ηλιέλαιο και λίγο χυμό από το ρόδι. Σε βρασμένη βρώμη μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε λίγη σκόνη από μανιτάρια shiitake και 1 κουταλάκι γλυκού ηλιέλαιο.

● Η κυρία Ελένη Παλαιολογοπούλου έχει ολοκληρώσει δύο courses στοDog’s Naturally University και στο CIVT (College of Iintegrative Veterinary Therapies), και συνεχίζει τις σπουδές της στη διατροφή σκύλουκαι γάτας.

Ως υποστηρικτής της φυσικής ανατροφής αρθρογραφεί σε θέματα που αφορούν τη φυσική διατροφή.

Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο της και διαβάζει επιστημονικά βιβλία κλινικής διατροφής.

