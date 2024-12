Aπό τον Ρότζερ Μουρ με αγάπη: Η εκπληκτική αληθινή ζωή του πιο αμαρτωλού Μποντ

Ο Τζέιμς Μποντ που αγάπησαν με πάθος οι Βρετανοί είναι το θέμα του νέου ντοκιμαντέρ From Roger Moore With Love (Από τον Ρότζερ Μουρ με αγάπη).

Το ντοκιμαντέρ είναι μια σπάνια ματιά στα παρασκήνια της ζωής του χαρισματικού γόη Ρότζερ Μουρ που επαναπροσδιόρισε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ με πονηριά και πνεύμα.

Η ταινία, σε παραγωγή BBC Arts και Fremantle, μεταφέρει τους θεατές πίσω σε μια χρυσή εποχή του κινηματογράφου, παρακολουθώντας την απίθανη άνοδο του Ρότζερ Μουρ ως αγόρι της εργατικής τάξης από το Νότιο Λονδίνο σε ένα παγκόσμιο σύμβολο που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή.

Η φυσική γοητεία του είναι και αυτή που του χάρισε τον κινηματογραφικό ρόλο της ζωής του – τον 007.

Ανταποκρινόμενος στο πνεύμα των καιρών, ο Ρότζερ Μουρ εμφύσησε στον ρόλο του Βρετανού κατασκόπου εξυπνάδα, στιλ και γοητεία εκ διαμέρου αντίθετη με αυτή που είχε καθιερώσει ο προκάτοχος του Σον Κόνερι.

Το ντεμπούτο του ως Τζέιμς Μποντ, το Ζήσε και Άσε τους Άλλους να Πεθάνουν, ήταν καθοριστικό.

Ένας πολύ αστείος κύριος Μουρ

Το ντοκιμαντέρ ρίχνει φως στην ιδιωτική και δημόσια ζωή του Τζέιμς Μποντ με αναφορές και ιστορίες από τον φιλικό του κύκλο που αποτελούσε ο Φρανκ Σινάτρα, η Τζόαν Κόλινς, ο Κρίστοφερ Γουόκεν και αμέτρητοι άλλοι θρύλοι του Χόλιγουντ.

Με ανέκδοτο υλικό και σε συνεργασία με την οικογένεια του Ρότζερ Μουρ η ταινία προσφέρει μια άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε επιστολές, φωτογραφίες και στιγμιότυπα οικιακών ταινιών του ηθοποιού.

Στο ντοκιμαντέρ τα τρία παιδιά του, οι Τζέφρεϊ, Ντέμπορα και Κρίστιαν αποκαλύπτουν πώς ήταν η ζωή τους ως παιδιά ενός από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της Βρετανίας.

Ο «αξιαγάπητος» βρετανός Ρότζερ Μουρ, ο οποίος υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ σε επτά ταινίες από το 1973 έως και το 1985, «τυγχάνει της στοργικής μεταχείρισης που του αξίζει σε αυτό το ντοκιμαντέρ» σημειώνει ο The Guardian.

Σε αφήγηση του Στιβ Κούγκαν ο θεατής ακούει ιστορίες από τα απομνημονεύματά του Ρότζερ Μουρ, The 007 Diaries: Filming Live and Let Die.

Η ταινία δείχνει με οξυδέρκεια πώς ο Ρότζερ Μουρ πραγματικά εφηύρε τον εαυτό του με επιμονή και χιούμορ για να συνθέσει μια απαράλλαχτη χαριτωμένη περσόνα που δεν άλλαζε στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις με αξεσουάρ του σχεδόν πάντα ένα μεγάλο πούρο.

Στο ντοκιμαντέρ μιλούν για τον Ρότζερ Μουρ και οι Πιρς Μπρόσναν και Τζέιν Σίμουρ.

Χαστούκι μπας και…

Η προσωπική του ιστορία είναι γεμάτη εκπλήξεις. Ο πρώτος του γάμος με την αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ και μοντέλο Ντουρν Βαν Στάιν τον έκανε, μόλις στα 18 του, πατριό ενός μικρού αγοριού. Ένα ρόλο που αγάπησε και φρόντισε πολύ.

Ο δεύτερος γάμος του με την τραγουδίστρια Ντόροθι Σκουάιρς τον βοήθησε να δημιουργήσει ανεκτίμητες σχέσεις με τη showbiz.

Ο Ρότζερ Μουρ έζησε κάτι σε φαρσοκωμωδία όταν η Σκουάιρς αρνήθηκε να του δώσει διαζύγιο για χρόνια αφού την άφησε για την Ιταλίδα σταρ Λουίζα Ματιόλι. Η Ματιόλι του έκανε επίσης τη ζωή δύσκολη όταν ο Ρότζερ την άφησε για να παντρευτεί αργότερα τη φίλη της Kριστίνα Θόλστρουπ.

Η Ματιόλι αφηγείται ένα εξωφρενικό περιστατικό στο ντοκιμαντέρ.

Οταν εκείνη και ο Μουρ ήταν σε ένα εστιατόριο, μια νεαρή γυναίκα με μωβ, αποκαλυπτικό παντελόνι πέρασε από δίπλα τους. Η Ματιόλι χαστούκισε τον Ρότζερ με δύναμη. Όταν εκείνος απόρησε και τη ρώτησε γιατί η Ματιόλι απάντησε:

«Για κάθε περίπτωση».

Το From Roger Moore With Love βγαίνει στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου στις 13 Δεκεμβρίου.