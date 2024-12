Σκοτώθηκε 12χρονος από πυρά κατά ισραηλινού λεωφορείου

Ενοπλος άνοιξε πυρ αργά το βράδυ χθες Τετάρτη εναντίον ισραηλινού λεωφορείου στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους δωδεκάχρονο παιδί, που αρχικά ανακοινώθηκε πως νοσηλευόταν «σε κρίσιμη κατάσταση» από τον ισραηλινό στρατό και ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας, προτού νοσοκομείο ανακοινώσει πως υπέκυψε.

MDA Spokesperson: At 23:36, a report was received about a shooting at a bus on Route 60 near Beit Jala. MDA EMTs and paramedics treated and evacuated two injured to Hadassah Ein Kerem: a 12-year-old child in serious condition and a 40-year-old woman in mild condition pic.twitter.com/53fUs2Vn4k

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 23:30, νότια της Ιερουσαλήμ, ανάμεσα στο έδαφος του Ισραήλ και αυτό της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε πως παρέλαβε τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους 12χρονο παιδί «σοβαρά τραυματισμένο από σφαίρες».

Several people, including a 12-year-old boy, were wounded in a terrorist shooting attack on a bus south of Jerusalem, according to the Magen David Adom. Medics reported that the boy was seriously wounded by gunfire, while a woman in her 40s sustained minor injuries. Two other… pic.twitter.com/vpIy4IWkMT

