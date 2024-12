Έλιωσε τους πάγους η Τζόι Μπέουν με το εξώφυλλο της στο Playboy (pic+vid)

Η Ολλανδή πρωταθλήτρια στο πατινάζ ταχύτητας Τζόι Μπέουν φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του Playboy για πρώτη φορά στη χώρα της και έσπασε ταμεία.

Το τεύχος Δεκεμβρίου του περιοδικού κυκλοφόρησε στην Ολλανδία την Πέμπτη με εξώφυλλο την 25χρονη Μπέουν να φορά μόνο ένα ζευγάρι γάντια.

Οι πωλήσεις του περιοδικού ήταν κατά δέκα φορές υψηλότερες απ’ ότι σε μια κανονική ημέρα, ενώ πουλήθηκαν τέσσερις φορές περισσότερα αντίτυπα σε σύγκριση με άλλες εκδόσεις στο παρελθόν.

Οι αριθμοί ήταν τόσο εντυπωσιακοί ώστε το Playboy ανατύπωσε το περιοδικό στην Ολλανδία για πρώτη φορά στα χρονικά.

«Στα 11 χρόνια που η Pijper Media εκδίδει το περιοδικό κάτι παρόμοιο δεν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν», λέει ο αρχισυντάκτης Νικ Στόλκερ.

Η Μπέουν είναι η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια και το μεγαλύτερο όνομα που έχει ποζάρει για το ολλανδικό Playboy την τελευταία δεκαετία.

