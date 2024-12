Σύμφωνα με δημοσίευμα του ολλανδικού NL Τimes, ένας από τους έξι ανθρώπους που ανασύρθηκαν νεκροί μετά από έκρηξη που οδήγησε σε μερική κατάρρευση πολυκατοικίας στη Χάγη, αναγνωρίστηκε από μέλη της οικογένειας ως ο Βικέλ Καμπεράι, ελληνικής και αλβανικής υπηκοότητας πολιτικός μηχανικός που ζούσε στην Ολλανδία για πάνω από δύο χρόνια.

Ο 44χρονος άνδρας από την Ελλάδα αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Μαρία, και τα τρία μικρά παιδιά τους – ένα αγοράκι 7 μηνών, ένα κορίτσι 6 ετών και ένα αγόρι 10 ετών.

Η απώλεια του ήταν καταστροφική για τους φίλους και την οικογένεια, δήλωσε η σύζυγός του, Μαρία, στους NL Times την Τρίτη.

Οι Αρχές στην Ολλανδία συνέλαβαν τρεις υπόπτους σε σχέση με την καταστροφική έκρηξη, με τις συλλήψεις να υποδηλώνουν πιθανό εγκληματικό κίνητρο.

Οι ύποπτοι κρατούνται υπό περιοριστικούς όρους, τους επιτρέπεται μόνο η επικοινωνία με τους δικηγόρους τους, και αναμένεται να παρουσιαστούν στο δικαστήριο αργότερα αυτή την εβδομάδα, επισήμανε το BBC.

«Πώς γίνεται να συνέβη αυτό;» αναρωτήθηκε, μιλώντας στο NL Τimes, η συντετριμμένη σύζυγος του 44χρονου, η οποία κατέρρευσε κλαίγοντας.

Παρακολουθούσε τις ειδήσεις για την καταστροφή από το σπίτι τους στην Αθήνα, αφού έμαθε ότι η έκρηξη και η πυρκαγιά σημειώθηκαν στο Τάρβενκαμπ της Χάγης, εκεί όπου ζούσε και εργαζόταν ο σύζυγός της.

«Ήταν σαν να έβλεπα ταινία. Απλώς δεν ήταν αληθινό», δήλωσε στο ολλανδικό μέσο ενημέρωσης.

Όλο αυτό το διάστημα τα παιδιά ρωτούσαν συνεχώς αν ο μπαμπάς τους είναι ζωντανός και γιατί δεν μπορούσαν να του τηλεφωνήσουν.

Ταραγμένη, η γυναίκα αφηγήθηκε πως ένιωθε αβοήθητη και δεν ήξερε τι να τους πει.

Η αγωνία της επιδεινώθηκε από την αίσθηση ότι οι ολλανδικές αρχές την κρατούσαν στο σκοτάδι καθώς οι προσπάθειες αναζήτησης συνεχίζονταν, επισημαίνει το δημοσίευμα.

Χρειάστηκαν δυόμισι ημέρες για να επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Βίκελ σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Oι πυροσβέστες εργάζονταν επί ώρες προσπαθώντας να σβήσουν τη φωτιά, καθώς το κτίριο κατέρρεε τυλιγμένο στις φλόγες.

Τέσσερις άνθρωποι διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αλλά οι ανησυχίες σχετικά με την ετοιμόρροπη κατάσταση του κτιρίου καθυστέρησαν τις περαιτέρω προσπάθειες έρευνας.

Οι διασώστες βρήκαν, τελικά, ένα ακόμη τραυματισμένο θύμα.

Από το τέλος του Σαββάτου το απόγευμα μέχρι νωρίς το πρωί της Δευτέρας έχουν ανασυρθεί τα πτώματα έξι ανθρώπων.

Μόλις το βράδυ της Δευτέρας η Μαρία έμαθε ότι ο σύζυγός της δεν θεωρούνταν πλέον αγνοούμενος και ότι είναι ένα από τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό, ανέφερε το NL Τimes.

Αναγνωρίστηκε αφού ένα μέλος της οικογένειας έδωσε δείγμα DNA στις ολλανδικές αρχές που ερευνούσαν την καταστροφή, δήλωσε η ίδια.

Ο 44χρονος Ελληνοαλβανός μετακόμισε από την Ελλάδα στην Ολλανδία τον Αύγουστο του 2022.

«Σκεφτόμασταν να μετακομίσουμε όλοι μαζί εκεί για μια καλύτερη ζωή, καλύτερα σχολεία και επειδή δεν υπάρχει τόση βία. Κι όμως, ζούμε στην Ελλάδα τόσα χρόνια και δεν συνέβη τίποτα. Είναι ειρωνικό», είπε, πριν κάνει μια παύση για να ανακτήσει την ψυχραιμία της, η άτυχη σύζυγος.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες στο πανεπιστήμιο. Ο σύζυγός της, που διέθετε τόσο την ελληνική όσο και την αλβανική υπηκοότητα, ζούσε στην Ελλάδα από την ηλικία των 7 ετών μέχρι που μετακόμισε στη Χάγη.

Η Μαρία γεννήθηκε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς και ζούσε επίσης στην Ελλάδα από παιδί.

«Ήταν ερωτευμένος με την Ολλανδία. Του άρεσαν όλα, τα πάντα, σε αυτήν», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας: «Προσπαθούσε να με πείσει να μετακομίσω εκεί, αλλά για κάποιον λόγο δεν ήθελα να πάω».

