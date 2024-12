Το παλάτι του Άσαντ μετά την πτώση: Σκισμένα βιβλία, ηρεμιστικά χάπια, υπόγειο καταφύγιο και κατάρες

Σε ένα από τα κιτρινισμένα παράθυρα που έβλεπαν τη Δαμασκό, κάποιος είχε γράψει με σπρέι, «Ο Θεός να καταραστεί την ψυχή σου, Χαφέζ», σύμφωνα με τους WSJ, μια αναφορά στον πατέρα του Μπασάρ, Χαφέζ αλ Άσαντ, ο οποίος κυβέρνησε τη Συρία για περίπου τρεις δεκαετίες πριν ο γιος του κληρονομήσει την εξουσία.

Το παλάτι έδινε μια ματιά στις τελευταίες ημέρες ενός δικτάτορα που για περισσότερο από μια δεκαετία χρησιμοποιούσε βασανιστήρια, βομβαρδισμούς και χημικά όπλα σε έναν πόλεμο για να καταστείλει μια εξέγερση εναντίον του, η οποία ξεκίνησε κατά τις διαδηλώσεις της Αραβικής Άνοιξης το 2011.

Τις τελευταίες ημέρες, διαδηλωτές έχουν κατακλύσει την πλατεία Umayyad στο κέντρο της πρωτεύουσας, ποζάροντας με αντάρτες μαχητές να κρατούν όπλα και να κυματίζουν την πράσινη, άσπρη και μαύρη σημαία της συριακής επανάστασης.

Μετά από έναν πολυετή εμφύλιο πόλεμο, το καθεστώς κατέρρευσε σε λιγότερο από δύο εβδομάδες καθώς οι σύμμαχοί του, η Ρωσία και το Ιράν, δεν ήταν σε θέση να το βοηθήσουν να σταματήσει μια προέλαση των ανταρτών.

Αντάρτες που ευθυγραμμίζονται με την ισλαμιστική ομάδα Hayat Tahrir al-Sham, επίσης γνωστή ως HTS, κατέλαβαν μια σειρά από πόλεις της Συρίας, ανοίγοντας το δρόμο για μια σχεδόν χωρίς τριβές κατάληψη της πρωτεύουσας την Κυριακή.

Το άδειο πλέον προεδρικό μέγαρο, στην κορυφή ενός λόφου δίπλα στη Δαμασκό, παραμένει ως σύμβολο ενός ηττημένου καθεστώτος. Σχεδιασμένο από Ιάπωνα αρχιτέκτονα, ολοκληρώθηκε το 1990 υπό την κυριαρχία του πατέρα του Άσαντ. Είναι ένα μνημείο αυταρχικής αρχιτεκτονικής, με τεράστιες κυβοειδείς αίθουσες.

Το παλάτι έχει τουλάχιστον δύο αίθουσες για τις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου: μία επίγεια και μία υπόγεια. Το υπόγειο δωμάτιο είναι μέρος ενός καταφυγίου που φαινόταν να χτίστηκε για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου, τρεις ορόφους κάτω από το παλάτι, ορειχάλκινες πλάκες φέρουν ετικέτες στα καθίσματα για τον υπουργό Άμυνας και διάφορους στρατιωτικούς διοικητές. Στην κορυφή του τραπεζιού, η θέση του Άσαντ: Ανώτατος Διοικητής.

Το δωμάτιο συνδέεται με υπόγεια σαλόνια, υπνοδωμάτια, μπάνιο, καθώς και καταλύματα για το προσωπικό.

Το παλάτι ειχε ακριβά έπιπλα και έργα τέχνης, ενώ ένα βίντεο έδειχνε έν γκαράζ γεμάτο ακτιβά αυτοκίνητα, όπως Aston Martin και Lamborghini.

Former Syrian regime leader Assad, who fled Syria, hoarded luxury vehicles in his palace while Syrians struggled to survive by scavenging through garbage in other countries.

I spot Lambo LM002, DB9, Ferrari F50, F430, Countach, Audi R8, SLS, Continental GT, Phantom, Audi Q8 + pic.twitter.com/PGEDDKmWjS

