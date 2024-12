Τουλάχιστον 110 άνθρωποι δολοφονήθηκαν το Σαββατοκύριακο στη φτωχοσυνοικία Σιτέ Σολέιγ, στην αϊτινή πρωτεύουσα, όταν ηγέτης συμμορίας έβαλε στο στόχαστρο πολίτες άνω των εξήντα ετών, επειδή υποπτευόταν πως αρρώστησαν το παιδί του με «μαγεία», ανακοίνωσε χθες Κυριακή το Εθνικό Δίκτυο Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – RNDDH (φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ralph Tedy Erol , επάνω, από το χάος που επικρατεί στην Αϊτή).

Breaking News: A massacre ordered by a gang leader left more than 100 people dead in Haiti’s capital, a rights group said. https://t.co/cPAkM91ZT4

— The New York Times (@nytimes) December 9, 2024