Το «κόλπο γκρόσο» του Μαρέσκα στο Λονδίνο

Ο πανηγυρισμός του Έντσο Μαρέσκα, την στιγμή που η ομάδα του έκανε την ολική ανατροπή στο ματς με την Τότεναμ (από 2-0 σε 2-3) είναι ενδεικτική της δίψας του Ιταλού προπονητή της Τσέλσι για διάκριση στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ.

Κι επειδή μιλάμε για τους «μπλε» όπου διάκριση μπορείτε να βάλετε ακόμα και την κατάκτηση του τίτλου. Τόσο ψηλά στοχεύει ο Μαρέσκα για την ομάδα του Λονδίνου την φετινή αγωνιστική περίοδο.

Ο τρόπος με τον οποίο επικράτησε σήμερα η Τσέλσι της Τότεναμ, φανερώνει πολλά για την δουλειά που έχει κάνει ο «μαθητής» του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Οι «μπλε» βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 το έκαναν 2-4 και τελικά πήραν τη νίκη με 3-4 σ’ ένα εντυπωσιακό ματς με πρωταγωνιστή για τους φιλοξενούμενους τον Κόουλ Πάλμερ.

Ο άσος της Τσέλσι ευστόχησε σε δύο πέναλτι κι έχει το 100% από την άσπρη βούλα καθώς έχει βρει δίχτυα και στα 12 πέναλτι που έχει εκτελέσει στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Two penalties scored against @SpursOfficial means he now holds the outright record 👏 #TOTCHE https://t.co/I4wbDq93IZ pic.twitter.com/8tENzB08KO

Ας επιστρέψουμε όμως στον Μαρέσκα καθώς ο Ιταλός προπονητής κερδίσει συνεχώς πόντους, με την δουλειά που έχει κάνει στην ομάδα του Λονδίνου.

Η Τσέλσι βρίσκεται πλέον στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 31 βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ (αλλά κι ένα ματς περισσότερο) κι αυτό σημαίνει πως κανείς δεν μπορεί να μην υπολογίζει τους «μπλε».

Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τους πρωτευουσιάνους στο πρωτάθλημα και ο κόουτς των Λονδρέζων έχει αν μη τι άλλο πολλούς λόγους για να αισθάνεται ικανοποιημένος.

Four wins in a row for @ChelseaFC who move to within four points of Liverpool at the top of the Premier League table! 📈#TOTCHE pic.twitter.com/P5kLhCwt1k

— Premier League (@premierleague) December 8, 2024