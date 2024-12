Αμετανόητος- Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα επιστρέφει με ένα μιούζικαλ που υπόσχεται να μας ταξιδέψει στο χρόνο

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα εδραίωσε τη φήμη του με τις ταινίες «The Godfather» και «Αποκάλυψη Τώρα» και πήρε τον «κατήφορο» όταν σκηνοθέτησε το φιλμ «Megalopolis», ένα έργο πάθους που χρηματοδότησε με δικά του χρήματα, το οποίο όμως συγκέντρωσε αρνητικές κριτικές και εξελίχθηκε σε εισπρακτική αποτυχία.

Η επόμενη κινηματογραφική κίνηση του Φράνσις Φορντ Κόπολα

Τώρα, έτοιμος να ισορροπήσει μεταξύ των παραπάνω δύο άκρων – της αποθέωσης και του απόλυτου φιάσκου δηλαδή- αποκάλυψε πως ετοιμάζει την επόμενη ταινία του, ένα «περίεργο μιούζικαλ τύπου δεκαετίας του ’30».

Είναι γεγονός, ο βετεράνος σκηνοθέτης δεν το βάζει κάτω και εστιάζει ήδη στο επόμενο μεγάλο του κινηματογραφικό έργο και σε συνέντευξή του στη Washington Post εξήγησε ότι σκοπεύει να ξεκινήσει την παραγωγή της νέας ταινίας «Glimpses Of The Moon» στο Λονδίνο το νέο έτος.

Francis Ford Coppola’s next project is a “strange 1930s-style musical” https://t.co/dVi3DRhBKZ — NME (@NME) December 3, 2024

Το «Glimpses Of The Moon»

Περιέγραψε την ταινία ως «ένα παράξενο μιούζικαλ σε στιλ της δεκαετίας του ’30» και «ένα πολύ περίεργο εφεύρημα» που έχει «έντονα χορευτικά και μουσικά στοιχεία», τόνισε ότι αυτή τη φορά έχει χρηματοδοτήσει την ταινία με συμβατικό τρόπο, με τη βοήθεια εθνικών χρηματοδοτήσεων, γιατί έχει πάρει δάνεια.

«Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση φθηνό», συνέχισε, αλλά είπε ότι σε αντίθεση με την ταινία Megalopolis δεν θα είναι «έπος».

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί το καστ της ταινίας, αλλά γνωρίζουμε πως η ταινία «Glimpses Of The Moon» θα είναι διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Ίντιθ Γουόρτον και θα ενσωματώνει στοιχεία της κωμωδίας του 1937 «The Awful Truth». Παρουσιάζει ένα νεαρό, απένταρο ζευγάρι, του οποίου η απόφαση να μπουν στην υψηλή κοινωνία σε αναζήτηση χρημάτων και ανέσεων οδηγεί σε ζήλια και ένοχη συνείδηση.

Άλλες αντίστοιχες προσπάθειες του σκηνοθέτη

Ο Κόπολα είχε γυρίσει στο παρελθόν ένα ρομαντικό μιούζικαλ το 1982 – «One From The Heart», το οποίο κόστισε τότε 26 εκατομμύρια δολάρια και ήταν μια περιβόητη οικονομική αποτυχία. Ο Κόπολα αναμφίβολα θα ελπίζει ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί στο μέτωπο του box office.

Ωστόσο, ο Κόπολα δεν έχει τελειώσει ακόμη με τα έπη, δεδομένου ότι θέλει να γυρίσει ακόμη μία ταινία μετά το «Glimpses Of The Moon». Αυτή θα είναι το Distant Vision, μια ταινία που ο Κόπολα έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι «τεράστια». Σύμφωνα με το «World Of Reel», η ταινία «λέγεται ότι είναι εμπνευσμένη από τα παλιά τηλεοπτικά δράματα με τα οποία ο Κόπολα μεγάλωσε στην παιδική του ηλικία – σχεδόν σαν να γυρίζει μια θεατρική παράσταση με πολλαπλές κάμερες».

Το πώς ο σκηνοθέτης σκοπεύει να τη χρηματοδοτήσει δεν είναι προς το παρόν γνωστό, αλλά είναι ένα ακόμη μέλος μιας συμμορίας κινηματογραφιστών που φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει να γυρίζει ταινίες μέχρι την ένατη δεκαετία του.

*Με πληροφορίες από: Film Stories