Αφού αναφέρθηκε στις πολιτικές επιθέσεις της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γιολ δήλωσε το βράδυ της Τρίτης 3 Δεκεμβρίου ότι κηρύσσει στρατιωτικό νόμο στη Νότια Κορέα για να «συντρίψει τις αντικρατικές δυνάμεις που προκαλούν χάος».

Ο στρατός επικεφαλής

Αυτό έθεσε τον στρατό προσωρινά επικεφαλής της χώρας, προκαλώντας την ανάπτυξη σημαντικών στρατευμάτων και αστυνομίας στο κοινοβούλιο.

Μάλιστα, λίγο αργότερα ελικόπτερα εθεάθησαν να προσγειώνονται στην οροφή της Εθνοσυνέλευσης.

Ο στρατός εξέδωσε επίσης ανακοίνωση στην οποία δήλωσε ότι όλες οι συγκεντρώσεις του κοινοβουλίου και των πολιτικών οργανώσεων θα απαγορευτούν, ενώ οι δημοσιεύσεις των μέσων ενημέρωσης θα τεθούν επίσης υπό στρατιωτικό έλεγχο.

Άμεσες αντιδράσεις

Ωστόσο, η αντιπολίτευση της Νότιας Κορέας χαρακτήρισε αμέσως τη δήλωση του Γιουν παράνομη και αντισυνταγματική.

List of events happened in S Korea: – President declares martial law to prevent impeachment

– Lawmakers climb fence to reach parliament building

– Parliament votes to lift martial law

– Military backs down

– President faces likely arrest & impeachment #SouthKorea #MartialLaw pic.twitter.com/XctXaQ7Kjz — NazneenHabib🇵🇰 (@Nazneenhabib01) December 3, 2024

Ακόμα και ο ηγέτης του ίδιου του κόμματος του Γιουν, του συντηρητικού Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας, χαρακτήρισε την πράξη του «λάθος κίνηση».

Εν τω μεταξύ, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Λι Τζάε-Μιούνγκ κάλεσε τους βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος να συγκεντρωθούν στο κοινοβούλιο για να καταψηφίσουν τον νόμο.

🚨 SHOCKING: South Korea’s Opposition Leader goes LIVE as he scales the Parliament walls! 🇰🇷 Lee Jae-myung, in a dramatic display of defiance against martial law, has just live-streamed over the National Assembly’s barriers. Amidst the backdrop of military helicopters and a… pic.twitter.com/yYMCDYzMKL — WarfromX (@XNews24_7) December 3, 2024

Κάλεσε επίσης τους πολίτες να προσέλθουν στο κοινοβούλιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

«Τανκς, τεθωρακισμένα οχήματα και στρατιώτες με όπλα και μαχαίρια θα κυβερνούν τη χώρα… Συμπολίτες μου, παρακαλώ ελάτε στην Εθνοσυνέλευση», είπε.

Τα αντανακλαστικά των πολιτών

Εκατοντάδες άνθρωποι ακολούθησαν το κάλεσμα, σπεύδοντας να συγκεντρωθούν έξω από το αυστηρά φρουρούμενο κοινοβούλιο.

Τα πλήθη των διαδηλωτών φώναζαν: «Όχι στρατιωτικός νόμος! Όχι στρατιωτικός νόμος».

Υπήρξαν συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στις πύλες.

Scuffles at South Korea’s parliament as special forces take control under martial law….. Request to all the people in south korea, please be safe everyone😢🙏🏻#martiallaw #SouthKorea pic.twitter.com/ae6gkt7Kon — BLOODLINE SAGA 🩸 (@Rockstar82vansh) December 3, 2024

Όμως, παρά τη βαριά στρατιωτική παρουσία, οι εντάσεις δεν κλιμακώθηκαν σε βία.

Εν τέλει, με την βοήθεια των πολιτών, οι νομοθέτες μπόρεσαν να περάσουν γύρω από τα οδοφράγματα και να μπουν στις αίθουσες ψηφοφορίας του κοινοβουλίου.

Λίγο μετά τη 01:00 της Τετάρτης τοπική ώρα, το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας, με 190 από τα 300 μέλη του παρόντα, καταψήφισε το μέτρο.

Η κήρυξη στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο Γιουν κρίθηκε άκυρη.

Μετά το ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης

Μετά το ψήφισμα, ο στρατός φάνηκε να αποσύρεται από το κοινοβούλιο.

Ωστόσο, οι στρατιωτικές δυνάμεις δήλωσαν πως ο στρατιωτικός νόμος παραμένει σε ισχύ μέχρις ότου ανακαλεστεί επίσημα από τον πρόεδρο Γιουν.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, καθώς και άλλοι βουλευτές δήλωσαν πως δεν θα απομακρύνονταν από τον χώρο της Εθνοσυνέλευσης μέχρι την επίσημη άρση του νόμου.

Παράλληλα, οι πολίτες συσπειρώθηκαν μαζικά γύρω από το κοινοβούλιο αλλά και στους δρόμους της Σεούλ.

Η επίσημη άρση

Στην συνέχεια, υπό το βάρος των πρωτοφανών αντιδράσεων, ο Γιουν Σουκ Γιολ δήλωσε πως θα αποσύρει τον στρατιωτικό νόμο, σεβόμενος την απόφασης της Εθνοσυνέλευσης.

Η απόφαση επισημοποιήθηκε μετά από έκτακτη σύγκλιση του υπουργικού συμβουλίου.

South Korea Ends Shortest Martial Law In History

Now, the shortest emergency martial law in history appears to be over:https://t.co/buWeOU6ocV — Empress 𐤊 (@empress_solace) December 3, 2024

Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης και των πολιτών της χώρας, που στη σύγχρονη ιστορία της έχει δει πολλές αυταρχικές κυβερνήσεις αλλά και δικτατορίες.

Αιτήματα για παραίτηση

Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος Παρκ Τσαν-νταε δήλωσε ότι ο πρόεδρος πρέπει να λογοδοτήσει, ακόμη και αν η στρατιωτική διαταγή έχει ανακληθεί.

«Ακόμη και αν ο πρόεδρος άρει τον στρατιωτικό νόμο, δεν μπορεί να αποφύγει να λογοδοτήσει για τις προσπάθειές του να διαταράξει την κυβέρνηση.

«Λέμε τώρα δυνατά και ξεκάθαρα ότι ο πρόεδρος δεν είναι κατάλληλος να υπηρετήσει ως ηγέτης της χώρας», δήλωσε ο Παρκ.

«Αυτή είναι η εντολή της χώρας μας. Ο πρόεδρος πρέπει να παραιτηθεί».

Η πραγματική αιτία της πολιτικής κρίσης

Ο Γιουν, ο οποίος έχει υιοθετήσει μια αισθητά πιο σκληρή στάση έναντι της Βόρειας Κορέας σε σχέση με τους προκατόχους του, χαρακτήρισε την πολιτική αντιπολίτευση ως υποστηρικτές της Βόρειας Κορέας , χωρίς όμως να δώσει καμία απόδειξη.

Πολλοί εκτιμούν πως προχώρησε στην απόφαση για να προστατευθεί ο ίδιος και η κυβέρνησή του από τις σαρωτικές επικρίσεις που του ασκούνται για πληθώρα σκανδάλων στα οποία έχει εμπλακεί ακόμα και η σύζυγος του.

Ο Γιουν εξελέγη στο αξίωμα τον Μάιο του 2022. Ωστόσο, λόγω του πολιτεύματος της χωράς, είναι ένας πρόεδρος που δεν μπορεί να ασκήσει στην πράξη τα καθήκοντά του.

Αυτό ισχύει από τον Απρίλιο, όταν η αντιπολίτευση κέρδισε μια σαρωτική νίκη στις γενικές εκλογές και με τον τρόπο αυτό απέκτησε την πλειοψηφία του κοινοβουλίου.

Η κυβέρνησή του έκτοτε δεν μπόρεσε να περάσει τα νομοσχέδια που ήθελε και αντ’ αυτού περιορίστηκε στο να ασκεί βέτο σε νομοσχέδια που ψήφισε η αντιπολίτευση.

Αυτή την εβδομάδα, η αντιπολίτευση πρότεινε περικοπές στους προϋπολογισμούς της κυβέρνησής του – και τα νομοσχέδια για τον προϋπολογισμό δεν μπορούν να ασκηθούν με βέτο.

Ταυτόχρονα, η αντιπολίτευση προχώρησε επίσης στην παραπομπή μελών του υπουργικού συμβουλίου και αρκετών κορυφαίων εισαγγελέων επειδή αμέλησαν να διερευνήσουν την Πρώτη Κυρία.