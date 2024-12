Συγκρούσεις, που σημειώθηκαν χθες, Δευτέρα, το βράδυ στη Γεωργία, προκάλεσαν τον τραυματισμό 26 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους διαδηλωτών, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας αυτής του Καυκάσου, στην οποία πραγματοποιούνται από την περασμένη εβδομάδα φιλοευρωπαϊκές διαδηλώσεις.

Οι διασώστες «μετέφεραν 26 ανθρώπους σε ιατρικές δομές», οι 23 από τους οποίους ήταν διαδηλωτές και οι τρεις αστυνομικοί, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Χθες, Δευτέρα, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και πάλι στο Τμπιλίσι (Τιφλίδα), την πρωτεύουσα, για την πέμπτη ημέρα μιας εκτεταμένης κινητοποίησης εναντίον της πολιτικής της κυβέρνησης, που κατηγορείται για αυταρχική παρέκκλιση και ότι είναι φιλορωσική.

