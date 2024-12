Άρης – ΑΕΚ 1-1: O Μαρσιάλ την έστειλε στα προημιτελικά (vids)

Η ΑΕΚ πήρε ισοπαλία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (1-1), χάρη στο γκολ του Άντονι Μαρσιάλ στο 80′ με το οποίο ισοφάρισε αυτό του Μορόν στο 45+2΄ και τσέκαρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ.

Αν και ο Άρης ήταν αυτός που ήθελε περισσότερο το γκολ, η ΑΕΚ ήταν αυτή που βρήκε πρώτη δίχτυα στην αναμέτρηση. Ο Γκατσίνοβιτς στο 7΄, βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε σωστά τον Κουέστα αλλά το τέρμα ακυρώθηκε μετά και από παρέμβαση του VAR για χέρι του Κοϊτά νωρίτερα στην ίδια φάση.

Ο Άρης προσπαθούσε να κρατήσει μπάλα και να επιβάλει τον ρυθμό του αλλά και πάλι η «Ένωση» ήταν αυτή που είχε μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Στο 17΄, ο Γκατσίνοβιτς στο εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά, ο Οντουμπάτζο πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Κουέστα. Λίγο αργότερα (28΄) οι γηπεδούχοι σπατάλησαν μια σπουδαία ευκαιρία, όταν ο Σίστο πήρε την πάσα μέσα από την περιοχή, απέφυγε τον Οντουμπάτζο και σούταρε, με τον Μπρινιόλι να τον σταματά.

Περίπου δέκα αγωνιστικά λεπτά αργότερα ο Άρης έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους. Μετά από φοβερή μπαλιά του Μανού Γκαρθία ο Ντιαντί βρέθηκε σε θέση βολής στο ύψος της μικρής περιοχής αλλά το τελείωμα του ήταν κάκιστο και πέρασε άουτ. Μάλιστα ο 19χρονος εξτρέμ τραυματίστηκε στην συγκεκριμένη φάση και αποχώρησε δίνοντας την θέση του στον Μορόν. Η επιμονή των γηπεδούχων» καρποφόρησε στο 45+2. Μετά από ένα γέμισμα του Μόντσου από στατική φάση, ο Μορόν «πετάχτηκε» στο πρώτο δοκάρι και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ και έφερε το ζευγάρι στα «ίσα», με το 1-0 να είναι και σκορ ημιχρόνου.

Οι Θεσσαλονικείς ξεκίνησαν δυναμικά το δεύτερο 45λεπτο και έφτασαν πολύ κοντά στο 2-0 (49΄) με τον Σίστο να πιάνει ένα όμορφο φαλτσαριστό σουτ με τον Μπρινιόλι να είναι σε ετοιμότητα και να αποκρούει σε κόρνερ.

Μετά την τριπλή αλλαγή του Αλμέιδα, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές και κράτησαν ενώ δημιούργησαν μερικές επικίνδυνες φάσεις όπως τα σουτ των Κοϊτά (58΄) και Ελίασον (65΄) αλλά και το πλασέ του Λαμέλα (67΄) όμως όλες σταμάτησαν στον Κουέστα.

Ο Άρης δεν κατάφερε να «σπάσει» το καλό διάστημα της ΑΕΚ και το πλήρωσε στο 80΄. Μετά από μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας ο Πιερό έσπασε την μπάλα στον Ελίασον που έπιασε ένα δυνατό σουτ με τον Κουέστα να αποκρούει αλλά ουσιαστικά «έστρωσε» την μπάλα στον απερχόμενο Μαρσιάλ με τον Γάλλο να κάνει το 1-1 και να δίνει και πάλι προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του.

Μάλιστα, οι παίκτες του Αλμέιδα έφτασαν και σε δεύτερο γκολ με τον Πινέδα αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γκαρσία στην αρχή της φάσης. Έτσι, το 1-1 παρέμεινε μέχρι την λήξη του αγώνα με την ΑΕΚ να παίρνει την πρόκριση.

Άρης: Κουέστα, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Μάγιο, Μοντόγια, Μόντσου, Σιφουέντες (86΄ Νταρίντα), Γκαρθία (90΄ Φετφατζίδης), Ντιαντί (40΄ Μορόν), Σουλεϊμάνοφ, Σίστο (86΄ Σίαβέριο)

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Μήτογλου, Χατζισαφί (56΄ Πινέδα), Οντουμπάτζο, Γιόνσον, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς (56΄ Μαρσιάλ), Κοϊτά (56΄ Ελίασον), Λαμέλα, Πιερό (85΄ Γκαρσία).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων για τους 16 του Κυπέλλου

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

Παναχαϊκή – Κηφισιά 1-0

Άρης – ΑΕΚ 1-1

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

15:30 ΠΑΟΚ – Αιγάλεω

17:30 Ολυμπιακός – Athens Kallithea

19:30 Βόλος – ΟΦΗ

21:30 1ο ματς Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ζάκυνθος

19:30 Πανιώνιος – Πανσερραϊκός

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων

Τρίτη 29 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναχαϊκή 1-1

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος 2-0

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου

Αιγάλεω – ΠΑΟΚ 0-3

ΟΦΗ – Βόλος 3-1

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Athens Kallithea – Ολυμπιακός 0-1

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 1-2

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea – Ολυμπιακός

ΑΕΚ vs Αιγάλεω – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Βόλος vs Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR / ΟΦΗ – Βόλος vs Παναχαϊκή

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea – Ολυμπιακός / ΑΕΚ – Άρης vs Αιγάλεω – ΠΑΟΚ