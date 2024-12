Στιγμές τρόμου και αγωνίας έζησε μία 7χρονη στις ΗΠΑ, όταν απήχθη από τον πατέρα της.

Η Όκλιν Αλεξάντερ βρέθηκε όμηρος στα χέρια του ίδιου της του πατέρα στις 11 Νοεμβρίου. Η μικρή βρισκόταν στο σπίτι της γιαγιάς της, στο ανατολικό Οχάιο, όταν ο 43χρονος άντρας, που δεν έχει την επιμέλειά της, την άρπαξε.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, εκδόθηκε αμέσως σήμερα Amber Alert για την εξαφάνιση του παιδιού, με την αστυνομία να τον εντοπίζει και να ξεκινάει καταδίωξη.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τρυπήσουν τα λάστιχα του αυτοκινήτου του και τον εγκλώβισαν σε ένα πάρκινγκ. Τότε, ο 43χρονος άρχισε να απειλεί ότι θα πυροβολήσει την κόρη του και στη συνέχεια θα αυτοκτονήσει. «Θα μας πυροβολήσω και τους δύο. Κάντε πίσω!», ακούγεται να λέει στο ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Η μικρή Όκλιν ακούγεται να ικετεύει και να λέει επανειλημμένα στον πατέρα της: «Σε παρακαλώ, μην το κάνεις».

Με το όπλο στο χέρι, ο 43χρονος ζητά να μιλήσει με την μητέρα του κοριτσιού: «Θέλω να μιλήσω στη μητέρα της. Αν ακούς, Άσλεϊ, θα έπρεπε να είχες τηλεφωνήσει».

Στη συνέχεια, η 7χρονη ρωτάει τον πατέρα της αν θα πάνε «και οι δύο στον παράδεισο». «Πώς ξέρεις ότι θα πάμε στον παράδεισο;», ρωτά η μικρή και ο πατέρας της τής απαντά: «Θα πάμε και οι δύο;». Η Όκλιν ξαναρωτά: «Εγώ θα πάω στον παράδεισο; Δεν θέλω να πάω στον παράδεισο σήμερα».

Τότε ο πατέρας της λέει: «Ούτε εγώ ήθελα να συμβεί, απλά ήθελα να μιλήσω στη μητέρα σου».

Girl, 7, heard begging her father not to kill her before cops shoot him during standoff: ‘I don’t want to go to heaven today’ https://t.co/jzkILOoLsD pic.twitter.com/cN7cL4GbkK

— New York Post (@nypost) December 1, 2024