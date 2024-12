Μύθος ή πραγματικότητα; Είναι το streaming πιο δύσκολο από μία παραδοσιακή δουλειά; Ο διάσημος YouTuber IShowSpeed δίνει τη δική του απάντηση στο δίλημμα.

Σε συνέντευξή του στο podcast Club Shay Shay του Shannon Sharpe, ο 19χρονος streamer αποκάλυψε ότι σε ηλικία μόλις 15 ετών εργαζόταν ως σερβιτόρος. Ο ίδιος συνέκρινε τη δουλειά εκείνη με την καριέρα του ως YouTuber και τόνισε ότι ήταν εξαντλητική.

«Όταν δούλευα εκεί, ήταν πολύ πιο δύσκολο. Είναι εξαντλητικό, ξέρεις, ψυχικά», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο IShowSpeed επισήμανε ότι το πάθος του για το streaming κάνει την όλη διαδικασία να μην μοιάζει με δουλειά. «Ανυπομονώ να κάνω stream, να δουλέψω πάνω σε αυτό που αγαπώ», ανέφερε και πρόσθεσε ότι οι παραδοσιακές δουλειές είναι πιο δύσκολες και κουραστικές από το streaming.

Παρά την επιτυχία του, ο IShowSpeed αναγνώρισε, επίσης, ότι το streaming ως επάγγελμα δεν είναι βιώσιμο για όλους, αφού μόλις ένα μικρό μόνο ποσοστό streamers καταφέρνει να μετατρέψει το χόμπι αυτό σε κύρια πηγή εισοδήματος.

iShowSpeed speaks on the “streaming is harder than a 9-5” talks and says that from personal experience he thinks a 9-5 is way harder and doesn’t understand why streamers think otherwise 👀 pic.twitter.com/Jw6YTDR59q

— ryan 🤿 (@scubaryan_) November 27, 2024