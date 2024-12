Μπέρνι Έκλεστοουν: Ο ατιμασμένος Supremo «σκοτώνει» την πολύτιμη ιστορία της Formula 1 για τα χρέη του

Το πρώην αφεντικό της Formula 1, Μπέρνι Έκλεστοουν, ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει ολόκληρη τη συλλογή αυτοκινήτων του, η οποία εκτιμάται ότι αξίζει «εκατοντάδες εκατομμύρια» δολάρια.

Ανάμεσα στα 69 αυτοκίνητα είναι και ένα ιερό δισκοπότηρο, η Ferrari με την οποία κέρδισαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα οι Μίκαελ Σουμάχερ, Νίκι Λάουντα και ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής της Βρετανίας Mάικ Χόθορν το 1958.

Άλλά συλλεκτικά κομμάτια είναι το ιταλικό GP 375 F1 του Αλμπέρτο Ασκάρι, η κόκκινη μηχανή που οδήγησε ο Σουμάχερ στον τίτλο το 2002 -εκτιμάται ότι αξίζει πάνω από £10 εκατομμύρια- και το Vanwall VW10 του Sir Στέρλινγκ Μος που οδήγησε στο πρώτο πρωτάθλημα κατασκευαστών της ομάδας πριν από 66 χρόνια.

Η πώληση ​​έρχεται μετά την καταδίκη του Έκλεστοουν για φορολογική απάτη πέρυσι. Ο Μπέρνι Έκλεστοουν Ο Εκλεστοουν παρέλειψε να δηλώσει το 2015 στη βρετανική κυβέρνηση περιουσιακά στοιχεία άνω των 400 εκατομμυρίων λιρών, που διατηρούσε σε καταπίστευμα στη Σιγκαπούρη.

Ένοχος για απάτη εκατομμυρίων

Το πρώην αφεντικό της F1 συμφώνησε να επιστρέψει σχεδόν 652 εκατομμύρια λίρες στην HM Revenue and Customs και καταδικάστηκε σε 17 μήνες φυλάκιση, με αναστολή για δύο χρόνια.

Ο Βρετανός είχε δηλώσει αθώος στις κατηγορίες τον Αύγουστο, αναφέροντας πως δεν ήταν αυτός ο κάτοχος του συγκεκριμένου trust.

Τον Οκτώβριο του 2023 άλλαξε την ομολογία του. Ο 92χρονος τότε Μπέρνι Έκλεστοουν εμφανίστηκε στο δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου, λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από τη δίκη του, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Φαμπιάνα.

Μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του και να εισαγάγει την έκκλησή του. «Δηλώνω ένοχος» είπε απλά για την εν λόγω υπόθεση.

Ο διακανονισμός ύψους 652 εκατ. στερλινών -ο οποίος περιλαμβάνει ποινή 330 εκατ. στερλινών- είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταβάλει Βρετανός πολίτης για αντίστοιχη υπόθεση.

«Λατρεύω όλα τα αυτοκίνητά μου, αλλά ήρθε η ώρα να αρχίσω να σκέφτομαι τι θα τους συμβεί αν δεν είμαι πια εδώ, και γι’ αυτό αποφάσισα να τα πουλήσω», είπε ο 94χρονος σε δήλωση.

«Αφού τα μάζεψα και τα είχα στην κατοχή μου για τόσο καιρό, θα ήθελα να μάθω πού έχουν πάει και να μην τα αφήσω στη γυναίκα μου αν δεν είμαι εγώ κοντά τους» πρόσθεσε.

«Η ιστορία της Formula 1»

Αντί να τα βγάλει σε δημοπρασία, ο Έκλεστοουν αποφάσισε να πουλήσει τη συλλογή μέσω του αντιπροσώπου αθλητικών και αγωνιστικών αυτοκινήτων Tομ Χάρτλεϊ Jr, ο οποίος αποκάλεσε την συλλογή «η ιστορία της Formula 1».

«Δεν υπήρξε ποτέ, και πιθανότατα δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά, μια συλλογή σαν αυτή προς πώληση», είπε ο Χάρτλεϊ. «Αποτελείται από τα καλύτερα αυτοκίνητα της εποχής τους, πολλά από τα οποία είναι συλλεκτικά και απολύτως μοναδικά».

«Η συνολική αξία της συλλογής υπολογίζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια», είπε, σύμφωνα με το BBC.

«Συλλέγω αυτά τα αυτοκίνητα για περισσότερα από 50 χρόνια και έχω αγοράσει μόνο το καλύτερο από οποιοδήποτε παράδειγμα. Άλλοι συλλέκτες έχουν επιλέξει σπορ αυτοκίνητα, αλλά το πάθος μου ήταν πάντα τα αυτοκίνητα Grand Prix» είπε.

«Είναι πιο σημαντικά από οποιοδήποτε αυτοκίνητο δρόμου ή άλλη μορφή αγωνιστικού αυτοκινήτου. Αποτελούν την κορυφή του αθλήματος. Τα αυτοκίνητά μου είναι σπάνια έργα τέχνης και όλα έχουν πίσω τους φανταστικές ιστορίες αγώνων» πρόσθεσε στη Daily Mail.

«Αποφάσισα να τα μεταφέρω σε νέα σπίτια που θα τα αντιμετωπίζουν όπως τα έχω και θα τα φροντίζουν ως πολύτιμα έργα τέχνης».

Αυτός είναι ο αμφιλεγόμενος F1 Supremo

Ο Μπέρνι Έκλεστοουν γεννήθηκε στο Σαιντ Πίτερ Σάουθ Έλμχαμ, μια μικρή κωμόπολη 3 μίλια νότια του Μπάνγκεϊ της κομητείας Σάφολκ. Ο γιος ενός ψαρά που είναι απόφοιτος δημοτικού εγκατέλειψε το σχολείο όταν έγινε 16 ετών για να ασχοληθεί με το χόμπι του, το οποίο ήταν οι μοτοσικλέτες.

Ο Έκλεστοουν δοκίμασε τις δυνάμεις του σε αγώνες τη δεκαετία του 1950, πριν γίνει διευθυντής οδηγών για τους Στιούαρτ Λιούις-Έβανς και Γιόχεν Ρίντ, οι οποίοι σκοτώθηκαν τραγικά ενώ αγωνίζονταν.

Ο βρετανός αμφιλεγόμενος μεγιστάνας αγόρασε την Brabham F1 Team το 1971, απασχολώντας ανθρώπους όπως ο Λάουντα και ο Νέλσον Πικέ πριν περάσει το άθλημα στη σύγχρονη εποχή όταν έγινε Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Formula One το 1987, ιδρύοντας μια νέα εταιρεία – Formula One Promoters Association, αργότερα γνωστή ως Formula One Management – ​​για τη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων του αθλήματος.

Ο Έκλεστοουν αποχώρησε από τη Formula 1 το 2017 όταν η Liberty Media ανέλαβε το μηχανοκίνητο άθλημα.

Το ατιμασμένο αφεντικό της F1, διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 416 εκατομμυρίων λιρών και τώρα μένει στο Γκστάαντ της Ελβετίας, έχοντας εγκαταλείψει το Λονδίνο πριν από περίπου πέντε χρόνια με την τρίτη σύζυγο του ενώ έχει κατηφορηθεί για ρατσισμό, μισογυνισμό και δωροδοκία.

Ο ίδιος έχει βρεθεί σε αντιμαχίες με τον Χάμιλτον, τις κόρες του και αναρίθμητους άλλους. «Είμαι δικτάτορας» είχε πει σε συνέντευξη του.