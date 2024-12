The Weeknd: Επιστρέφει με ένα νέο άλμπουμ τον Ιανουάριο

Την κυκλοφορία ενός νέου άλμουμ ανακοίνωσε ο The Weeknd. Η νέα κυκλοφορία του τραγουδιστή του Often, θα φέρει τον τίτλο «Hurry Up Tomorrow», ενώ θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2025.

Save the date for Friday, Jan. 24, as the Weeknd will release his upcoming album “Hurry Up Tomorrow.”

The next day, he will debut his work with a one-night-only concert at the Rose Bowl, where the stage will cover the entire stadium floor.

Get the details here:… pic.twitter.com/Q0qQ2osTBS

— Variety (@Variety) November 27, 2024