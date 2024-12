My Chemical Romance: Πέθανε ο πρώην ντράμερ του συγκροτήματος, Μπομπ Μπράιαρ

Ο Μπομπ Μπράιαρ, ο ντράμερ των My Chemical Romance από το 2004 έως το 2014, βρέθηκε νεκρός, μόλις δύο ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών. Σύμφωνα με το Fox News, πηγές της αστυνομίας λένε ότι ο Μπράιαρ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Tennessee την Τρίτη, ενώ η τελευταία φορά που εθεάθη εν ζωή ήταν στις 4 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια, επειδή όλα τα όπλα και ο μουσικός εξοπλισμός στο σπίτι του Μπράιαρ έμειναν ανέγγιχτα, ενώ είναι προς το παρόν άγνωστο ποιος τον βρήκε. Το σώμα του ήταν «βαριά αποσυντεθειμένο» όταν ανακαλύφθηκε και ο ιατροδικαστής ερευνά τα αίτια και τον τρόπο θανάτου του Μπράιαρ.

Ο Μπομπ Μπράιαρ και οι My Chemical Romance

Ο Μπομπ Μπράιαρ γνώρισε για πρώτη φορά το συγκρότημα των My Chemical Romance όταν ήταν σε περιοδεία με τους The Used το 2004 … και αντικατέστησε επίσημα τον Ματ Πελισιέ λίγο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ τους «Three Cheers For Sweet Revenge».

Ο Μπράιαρ έπαιξε ντραμς στο άλμπουμ «The Black Parade» του 2006 – ίσως ο πιο γνωστός δίσκος του συγκροτήματος – και έγραψε τραγούδια για το άλμπουμ «Danger Days» του 2010: The True Lives of the Fabulous Killjoys».

Ωστόσο, πριν κυκλοφορήσει το «Danger Days», ο Μπράιαρ εγκατέλειψε το γκρουπ … δουλεύοντας με άλλα συγκροτήματα τα επόμενα χρόνια πριν ανακοινώσει ότι μεταπηδά από τη μουσική βιομηχανία στο real estate.

Στις 3 Μαρτίου 2010, ο κιθαρίστας Φρανκ Αϊέρο αποκάλυψε ότι ο Μπράιαρ είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα.

Το 2020, έδωσε το παρόν σε μια εκδήλωση μνήμης για τον εκλιπόντα ντράμερ των Rush, Νιλ Περτ, και εκεί μίλησε για την παιδική του αγάπη και τη μετέπειτα φιλία του με τον ντράμερ.

Στα χρόνια μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα, ο Μπομπ Μπράιαρ παραδέχτηκε ότι είχε αυτοκτονικές σκέψεις πολλές φορές μετά την αποχώρησή του από τους MCR.

Ενώ οι My Chemical Romance είναι προγραμματισμένο να βγουν σε περιοδεία το επόμενο έτος, ο Μπράιαρ δεν ήταν μέρος του γκρουπ που θα επέστρεφε για να παίξει. Μέχρι σήμερα, είναι ο μακροβιότερος ντράμερ στην ιστορία του συγκροτήματος.

Ο Μπάιαρ ήταν 44 ετών.