Η Αστυνομία του Καζακστάν ερευνά τη σύντομη εμφάνιση σημαίας της Ουκρανίας σε μια μεγάλη οθόνη LED στην πρωτεύουσα της χώρας, Αστάνα κατά τη διάρκεια επίσκεψης του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε το υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν.

Σύμφωνα με το Reuters, η ουκρανική σημαία εμφανίστηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης αντί για τη ρώσικη σε μια οθόνη σε μια από τις κύριες οδικές αρτηρίες της Αστάνα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

🇰🇿🇺🇦👀 Ukrainian flag during Putin’s visit to Kazakhstan: hackers broke the LED screen… pic.twitter.com/KsICWp9Y3d

— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 27, 2024